DAX-Prognose 4. November 2026: DZ Bank Turbo-Zertifikate und Marktrisiko

Analyse des DAX am 4. November 2026 mit Fokus auf DZ Bank Turbo-Zertifikate, Widerstandslinien bei 26.164 Punkten und statistische Risiken für Kleinanleger.

Am Mittwoch, den 4. November 2026, konzentriert sich die Aufmerksamkeit der Finanzmärkte auf den Deutschen Leitindex ( DAX), dessen Kursentwicklung durch komplexe technische Indikatoren und spezifische Derivateprodukte geprägt ist. Die Analyse weist darauf hin, dass ein durchschnittlicher Kleinanleger sieben von zehn Mal Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikate n erleidet, was die hohe Risikobewertung dieser Anlageinstrumente unterstreicht. Diese Produkte sind explizit nicht für langfristige Anlagestrategien konzipiert, sondern dienen kurzfristigen Spekulationen, die erhebliche Kapitalverluste zur Folge haben können.

DAX-Kursverlauf und technische Widerstände

Der DAX schloss am Dienstag, dem 3. November 2026, nach einem schwachen Start und leichten Abschlägen mit einem Minus von -0,4 Prozent. Trotz dieses leichten Rückgangs bleibt das präferierte Long-Szenario intakt, da größere Rücksetzer im Bereich oberhalb des Tagestiefs vom 29. Oktober bei 25.673 Punkten als Unterstützung erfolgreich mit Käufen beantwortet wurden. Die gleitenden Durchschnitte der letzten 20, 50 sowie 200 Börsentage signalisieren weiterhin eine übergeordnete Aufwärtsbewegung, die den Index unterstützen könnte.

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Die Bullen zeigten am Dienstag ihre Dominanz eindrucksvoll, nachdem der Deutsche Leitindex zwischenzeitlich mit mehr als -1,2 Prozent tendenziell schwächer gehandelt hatte. Im weiteren Verlauf konnten die Abschläge größtenteils wettgemacht werden, sodass der Index mit -0,3 Prozent leicht unter dem Tageshoch schloss. Statistisch betrachtet ist es seit dem 2. Januar 2000 in den nächsten zehn Handelstagen nach der Ausbildung eines Gap Down mit einer Wahrscheinlichkeit von 59 Prozent zu einer Rally von vier Prozent gekommen.

Wenn es den Bullen gelingt, auch am heutigen Mittwoch Kaufdruck aufzubauen, sollte der DAX die Marke von 26.164 Punkten als ersten Widerstand ansteuern. Wird diese Marke auf Schlusskursbasis überwunden, könnte der Deutsche Leitindex seine Aufwärtsbewegung bis in den Bereich der Marke von 26.616 Punkten ausdehnen, welches als zweiter Widerstand fungiert. Ein Ausbruch aus der mehrtägigen Konsolidierung würde diese Trends bestätigen und potenzielle Gewinne für Langzeitanleger ermöglichen.

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Risikoprofil und DZ BANK Derivate

Für Anleger, die am 4. November 2026 um 07:00 Uhr in den Markt steigen wollen, bietet die DZ BANK verschiedene derivative Produkte an, die jedoch mit hohen Risiken verbunden sind. Ein Beispiel für ein Long-Produkt ist der ENDLOS TURBO LONG 22.678,60 OPEN END mit dem Basiswert DAX und der WKN DN6NY2. Dieser verfügt über einen Basispreis von 22.678,60 Punkten und einen Hebel von rund 8,20, was die Sensibilität gegenüber Kursschwankungen erheblich verstärkt.

Das Long-Szenario gilt als hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Unterstützung bei 25.008 Punkten fällt. Dieses Niveau stellt einen kritischen Punkt dar, dessen Unterschreitung die aktuelle Aufwärtstrend-These widerlegen würde. Anleger müssen beachten, dass Produktrisiken bestehen, welche in den offiziellen Dokumenten der emittierenden Bank beschrieben sind und die potenzielle Gefahr des Totalverlusts des eingesetzten Kapitals beinhalten.

Alternativ steht für Short-Positionen der ENDLOS TURBO SHORT 29.833,40 OPEN END der DZ BANK zur Verfügung, ebenfalls mit dem Basiswert DAX, aber der WKN DN57H8. Dieser Turbolohn hat einen Basispreis von 29.833,40 Punkten und einen Hebel von rund 6,43 zum genannten Zeitpunkt. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX über die Marke von 26.616 Punkten steigt, was den zweiten Widerstand darstellt und eine weitere Kurssteigerung anzeigen würde.

Gegenszenario und makroökonomische Faktoren

Neben dem positiven Szenario warnt die Analyse vor einem möglichen Abschwung, falls der DAX die Widerstandszone im Bereich des oberen Bollinger-Bands nicht überwinden kann. Die Tatsache, dass der Index am Ende des Dienstags mit -0,4 Prozent deutlich unter seinem Tageshoch handelte, unterstreicht Schwierigkeiten beim Durchbrechen dieser technischen Hürde. Statistisch gesehen besteht seit dem 2. Januar 2000 in den nächsten zehn Handelstagen nach einem Gap Down nur eine Wahrscheinlichkeit von 29 Prozent für einen Kursrückgang von vier Prozent.

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Da Kursavancen in den vergangenen Tagen wiederholt im Bereich des oberen Bollinger-Bands abverkauft wurden, könnte eine weitere Korrekturwelle eingeleitet werden, unterstützt durch ein bestehendes Verkaufssignal in der Slow-Stochastik. Sollte dieses Gegenszenario eintreten, dürfte der DAX zunächst das Tagestief vom 29. Oktober bei 25.673 Punkten ansteuern. Eine nachhaltige Unterschreitung dieses Supports würde Abgaben bis in den Bereich von 25.008 Zählern wahrscheinlich machen.

Auf makroökonomischer Ebene stehen am Mittwoch unter anderem in den USA die ADP-Arbeitsmarktdaten und der ISM-Index zur Veröffentlichung an, was zusätzliche Volatilität verursachen kann. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursrückgang von -0,5 Prozent getaxt, was die Unsicherheit vor dem offiziellen Handelsstart widerspiegelt. Zukünftige Ergebnisse der technischen Indikatoren können sowohl niedriger als auch höher ausfallen als historische Muster vermuten lassen, weshalb strenge Risikomanagement-Strategien unerlässlich sind.