Der DAX ist gestern Morgen bei 25.397 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte bereits vorbörslich das Tageshoch. Es ging von hier aus sukzessive abwärts. Zwar haben sich immer wieder kleinere Erholungen eingestellt, die aber immer wieder für Gewinnmitnahmen genutzt worden sind.

ist gestern Morgen bei 25.397 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte bereits vorbörslich das Tageshoch. Es ging von hier aus sukzessive abwärts.

Zwar haben sich immer wieder kleinere Erholungen eingestellt, die aber immer wieder für Gewinnmitnahmen genutzt worden sind. Erst kurz vor Xetra Schluss konnte der DAX die Laufrichtung ändern. Dennoch wurde gestern ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der DAX weiter erholen.

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