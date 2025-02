DAX-Rallye vorerst gebremst: Rheinmetall und Fresenius im Fokus

Der DAX hat die Rekordhoch erreicht, das Aufgeben der Hoffnung auf diplomatische Fortschritte im Ukraine-Konflikt. Rheinmetall profitiert von Unsicherheiten im Zuge der Münchner Sicherheitskonferenz, während Fresenius Medical Care von schwache Nachrichten des Konkurrenten Davita getroffen wird.

Der jüngste DAX -Anstieg, der von Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Ukraine-Konflikt angetrieben wurde, scheint vorerst auf die Bremse zu geraten. Der Leitindex notiert derzeit 0,3 Prozent schwächer als am Vortag bei 22.551 Punkten, nachdem er Donnerstag mit 22.624 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht hatte. Auf Wochensicht zeigt sich der DAX dennoch mit einem Plus von rund drei Prozent solide.

Die Hoffnung auf einen Waffenstillstand in der Ukraine-Krise, insbesondere nach dem Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin, hatte den DAX in den vergangenen Tagen an Höhen erreichte. Allerdings gibt es zunehmend skeptische Stimmen in der Finanzwelt. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sieht in der Rallye einen markttechnisch überhitzten Anstieg und Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets warnt vor widersprüchlichen Signalen. Anleger seien hin- und hergerissen zwischen der Hoffnung auf einen Waffenstillstand und der Sorge vor einer Eskalation der Spannungen, nicht nur zwischen den USA und Russland, sondern auch zwischen Trump und der Europäischen Union, insbesondere in der Handelspolitik. Trotz dieser Unsicherheiten bleibt der Aktienmarkt erstaunlich gelassen. Im Fokus des DAX stehen insbesondere die Aktien von Rheinmetall und Fresenius Medical Care. Rheinmetall gehört mit einem Kursplus von 8,5 Prozent zu den Gewinnern des Tages und wird von der Münchner Sicherheitskonferenz angetrieben, bei der die neue außenpolitische Ausrichtung der US-Regierung im Ukraine-Konflikt im Mittelpunkt steht. Die Unsicherheit über ein mögliches Friedensabkommen, das „viele Leute schockieren wird“, nach den Worten von US-Vizepräsident J.D. Vance, hat die Aktien von Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall zusätzlich beflügelt. Auch die Papiere des MDax-Konkurrenten Hensoldt haben stark zugelegt. Fresenius Medical Care hingegen gehört mit einem Minus von rund fünf Prozent zu den Verlierern des Tages. Schwache Nachrichten vom US-Konkurrenten Davita, die von JPMorgan-Analyst David Adlington als „etwas mau“ bewertet wurden, haben die Stimmung bei Fresenius Medical Care belastet.





DAX Aktienmarkt Ukraine-Konflikt Rheinmetall Fresenius Medical Care Münchner Sicherheitskonferenz

