Dax rutscht erneut unter 25.000 Punkte trotz geopolitischer Entspannung

Der Dax kann seine anfänglichen Gewinne nicht behaupten und fällt wieder unter 25.000 Punkte. Analysten sehen nur eine kurze Atempause durch dasFriedensabkommen und warnen vor anhaltenden Risiken. Gleichzeitig wird auf eine mögliche Trendwende im Softwaresektor hingewiesen.

Frankfurt am Main - Der Deutsche Aktienindex Dax hat am Montag nach einem positiven Beginn bis zum Mittag weitgehend im Plus gelegen, ist jedoch erneut unter die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten gefallen.

Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.935 Zählern berechnet, was einem Anstieg von 1,2 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag entspricht. Die Gewinnerliste führten MTU, Airbus und Heidelberg Materials an, während Rheinmetall, die Commerzbank und die Deutsche Telekom die Schlusslichter bildeten. Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets, erklärte: Der Dax kann seine Eröffnungsgewinne nicht halten und ist wieder unter die Marke von 25.000 Punkten gerutscht.

Die Anleger nutzten die sich entspannende geopolitische Lage zwar für Käufe bei Standardwerten, zeigten sich aber vorsichtiger bei Aktien aus den bisherigen Trendthemen wie Halbleitern und Rüstungsunternehmen. Lipkow ergänzte: Durch das angekündigte Friedensabkommen gewinnen die Anleger zunächst nur die Gelegenheit für ein kurzes Verschnaufen in den kommenden 60 Tagen. In dieser Zeit sollen Irans Atomkraftambitionen verhandelt und dafür letztlich eine finale Lösung gefunden werden. Die Gefahr einer erneuten Eskalation ist also nicht vom Tisch, sondern lediglich etwas reduziert.

Es bleibe abzuwarten, ob und wie die Verhandlungspartner in den kommenden Wochen zu einer Lösung kommen. Zudem wird in einem separaten Marktkommentar auf mögliche Chancen im Softwaresektor hingewiesen. Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte zuletzt stark performt haben, gerieten viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten unter Druck. Die Furcht vor Disruption löste bei Investoren einen Strategiewechsel aus, sodass numerous Qualitätsunternehmen nun auf Mehrjahrestiefs notieren.

Genau hier könnte sich eine seltene Kaufgelegenheit auftun, denn die Bewertungen im Halbleitersektor sind inzwischen hoch, während der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so groß wie seit Jahren nicht mehr ist. Gleichzeitig liefern viele Softwarefirmen weiterhin solide Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen. Für Anleger bedeutet das: antizyklisch agieren und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht.

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