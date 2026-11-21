Der DAX schloss die Woche bei 24.607 Punkten und brach die 200-Tage-Linie. Das Vorjahreshoch bei 24.770 steht unter Druck.

Der DAX hat seine Woche mit einem Schlusskurs von 24.607 Punkten beendet, das sind 2.165 Punkte unter dem Vorwochenschluss. Der Index notiert damit nahe am Wochentief bei 24.521 Punkten und steht unter erheblichem Druck.

Im Tageschart hat der DAX am Freitag die 200-Tage-Linie deutlich unterschritten. Das Vorjahreshoch bei 24.770 Punkten steht nun ebenfalls unter Druck, und die Kursreaktion zum Wochenstart liefert die nächsten Hinweise.

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Abverkauf und 200-Tage-Linie beim DAX

Der DAX hat nach dem Allzeithoch nur einen zaghaften Stabilisierungsversuch gezeigt. In der vergangenen Woche schloss der Index in einer Serie von Abwärtstagen signifikant an den Tagestiefs, was nach Einschätzung der Analyse deutliche Schwäche signalisiert.

Die gebrochene 200-Tage-Linie verläuft flach, weshalb die Übertreibung nach unten nach Einschätzung der Analyse noch anhalten könnte. Als nächste Ziele werden das Juni-Tief und der Bereich um 24.000 Punkte genannt.

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Im 4-Stunden-Chart dient die orange Widerstandslinie als Ziel einer Zwischenerholung. Ein Ausbruch darüber wäre nach Lesart der Analyse das Signal für eine Stabilisierung und ein mögliches Ende der Abwärtstendenz.

Im Monatschart hatte der Oktober eher eine Stabilisierung angekündigt. Der November brachte nach dem neuen Allzeithoch bei 27.002 Punkten einen massiven Abverkauf mit Gewinnmitnahmen, der Kurs liegt rund 2.400 Punkte darunter.

Chartkarten beim DAX: Welche Karte aktuell gilt

Die Karte Bärisch gilt nach dem Wochenschluss bei 24.607 Punkten, weil der letzte Schluss unter 24.770 Punkten liegt. Welche Karte gilt, entscheidet laut Analyse immer der zuletzt abgeschlossene Handelstag.

Die Karten sind Orientierungsmarken und keine Auftragsregeln. Auch unter der Karte Bärisch ist eine Gegenreaktion denkbar, die Karte wechselt erst mit dem Schlusskurs.

Als Fangnetz wirken das Juni-Tief bei 23.940 Punkten und die grüne langfristige Aufwärtstrendlinie. Ein satter Bruch ohne großes Ringen um diese Marken dürfte stärkeren Abwärtsdruck signalisieren, darunter folgt das Jahrestief bei 21.862 Punkten aus dem März.

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Eine Gegenreaktion hätte zunächst Ziele bei 25.500 Punkten. Die Karte für einen Schluss über 25.510 Punkten trifft aktuell nicht zu, der Wochenschluss liegt 903 Punkte darunter.

Fed, EZB und die Termine bis Dezember

Die Federal Reserve hat ihre Zielspanne am 28. Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent belassen. Die Europäische Zentralbank hat den Einlagensatz am 29. Oktober bei 2,50 Prozent gehalten, beide Notenbanken haben zuletzt nicht an den Zinsen gedreht.

Bis zu den nächsten Zinsentscheidungen stehen Preis- und Stimmungsdaten an. Der ifo-Geschäftsklimaindex Deutschland wird am 24. November um 10:00 Uhr MEZ veröffentlicht.

Am 4. Dezember um 14:30 Uhr MEZ folgt der US-Arbeitsmarktbericht mit den Non-Farm Payrolls, am 17. Dezember um 14:15 Uhr MEZ der Zinsentscheid der EZB. Die Analyse betont, dass diese Termine Anlässe sind, den Chart neu zu lesen, und keine Vorhersage einer bestimmten Reaktion darstellen.