DAX stabil über 25.000 Punkten: Black Friday stellt Konsum-Werte auf die Probe
Der DAX schafft den Sprung über 25.000 Punkte, in den USA läuft der Black Friday. Die Kauflaune diesseits und jenseits des Atlantiks ist robust. Welche Shopping-Aktien davon profitieren könnten. 27.11.2026
Der DAX schafft den Sprung über 25.000 Punkte, in den USA läuft der Black Friday. Die Kauflaune diesseits und jenseits des Atlantiks ist robust. Welche Shopping-Aktien davon profitieren könnten.
Kauflaune bleibt trotz Teuerung zum Black Friday Der DAX hat sich zurückgemeldet. Mit aktuell 25.357 Punkten notiert der deutsche Leitindex wieder klar über der Marke von 25.000 Zählern und hat damit auch die viel beachtete 200-Tage-Linie hinter sich gelassen. Wegen des US-Feiertags lag das Handelsvolumen rund 25 Prozent unter dem Schnitt der vergangenen zwölf Monate. An der Wall Street deuten die Futures vor dem verkürzten Handelstag ebenfalls auf deutliche Gewinne.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch dieZum Start ins Weihnachtsgeschäft zeigen sich die Verbraucher spendabel.
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.Read the full story at wotwitt
Get an alert when there is news on Black FridayFollow Black Friday