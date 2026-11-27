Der DAX schafft den Sprung über 25.000 Punkte, in den USA läuft der Black Friday. Die Kauflaune diesseits und jenseits des Atlantiks ist robust. Welche Shopping-Aktien davon profitieren könnten. 27.11.2026

Der DAX schafft den Sprung über 25.000 Punkte, in den USA läuft der Black Friday. Die Kauflaune diesseits und jenseits des Atlantiks ist robust. Welche Shopping-Aktien davon profitieren könnten.

Kauflaune bleibt trotz Teuerung zum Black Friday Der DAX hat sich zurückgemeldet. Mit aktuell 25.357 Punkten notiert der deutsche Leitindex wieder klar über der Marke von 25.000 Zählern und hat damit auch die viel beachtete 200-Tage-Linie hinter sich gelassen. Wegen des US-Feiertags lag das Handelsvolumen rund 25 Prozent unter dem Schnitt der vergangenen zwölf Monate. An der Wall Street deuten die Futures vor dem verkürzten Handelstag ebenfalls auf deutliche Gewinne.

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