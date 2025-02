Dax Startet Etwas Unter dem Vortagesniveau - Euro und Gold Stärker Gegen Dollar

Der deutsche Leitindex Dax startete am Freitagmorgen leicht unter dem Vortagesniveau. Während der MDax minimal abgab, gab es im SDax einen Rückgang bei der Aktie von 1&1. Der Euro Stoxx 50 zeigte Bewegung mit Zuwächsen für mehrere Unternehmen. An der Wall Street heiterte die Stimmung durch die Pläne von US-Präsident Donald Trump für ein Kriegsende in der Ukraine auf. Der Dow Jones, der Nasdaq und der S&P 500 legten zu. Der Euro und Gold zeigten gegenüber dem Dollar Stärke.

Der deutsche Leitindex Dax konnte am Freitagmorgen den Rekordhoch des Vortages nicht wiederholen. Stattdessen startete er mit 22.527 Punkten leicht unter dem Vortagesniveau von 22.612 Punkten in den Handel und bewegte sich in der Nähe dieses Wertes. Der M Dax gab minimal auf 27.708 Punkte ab, wobei Delivery Hero um 2,16 % zulegen konnte. Die Aktionäre reagierten auf die Probleme mit dem Netzausbau bei der Tochter 1&1, die zu einer Kündigungswelle geführt hatten, mit einem leichten Rückgang.

Im SDax rutschte die Aktie von 1&1 um 7,7 % ab, während der Index mit 14.767 Punkten etwa auf dem Vortagesniveau blieb.Der Euro Stoxx 50 zeigte ebenfalls Bewegung, mit Zuwächsen für die Internet-Holding Prosus, den Zahlungsdienstleister Ayden und Hermes International, die jeweils um über 5 % zulegen konnten. An der Wall Street heiterte die Stimmung durch die Pläne von US-Präsident Donald Trump für ein Kriegsende in der Ukraine auf. Die Marktteilnehmer zeigten sich jedoch kaum beeindruckt von den Plänen, die erst in einigen Wochen in Kraft treten sollen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,8 % höher auf 44.711 Punkten, der technologielastige Nasdaq rückte 1,5 % auf 19.945 Zähler vor und der breit gefasste S&P 500 legte ein Prozent auf 6115 Stellen zu. Der herausragende Wert jenseits des Atlantiks war der Kasinobetreiber MGM Resorts, dessen Wert nach Überschreibung der Analystenerwartungen in der Firmenbilanz um über 17 % zulegte.Der Euro notierte am Montagmorgen bei 1,0478 Dollar, der höchste Wert seit Ende Januar. Die Feinunze Gold kostete mit 2.937 Dollar mehr als je zuvor. Trotz schwieriger Umstände hat sich die Beschäftigtenzahl im Maschinenbau – dem größten industriellen Arbeitgeber Deutschlands – im Jahr 2024 nur leicht verringert. In den nächsten Monaten dürfte sich der Personalabbau jedoch fortsetzen.





boersenzeitung / 🏆 76. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Dax Mdax Sdax Euro Dollar Gold Trump Wirtschaft

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Handel in der GewinnzoneZum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Weiterlesen »

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Handel in der GewinnzoneZum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Weiterlesen »

Euro Dollar Kurs: Weshalb sich der Euro kaum von der Stelle bewegtDer Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig verändert und hielt sich in der Nähe von 1,04 US-Dollar.

Weiterlesen »

BÖRSE AKTUELL: Frankfurter Börse in der Woche der Zinsentscheide - DAX konsolidiertIm DAX setzt sich die Konsolidierung der Rekordrally am Montag zunächst fort.

Weiterlesen »

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »