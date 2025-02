DAX startet Woche mit Plus - Analyst Altan Cantürk liefert den Ausblick

Analyst Altan Cantürk gibt Einblicke in den aktuellen Markt und beleuchtet die Entwicklung des DAX am neuen Handelstag. Erörtert werden auch Aktien, Indizes, Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen und mehr.

Guten Morgen! Gemeinsam mit Analyst Altan Cantürk bereiten wir uns auf den neuen Handelstag vor. Erfahren Sie, wie die Wall Street am Vortag geschlossen hat und lassen Sie sich inspirieren für Ihren heutigen Handel. Wir betrachten Aktien , Indizes , Forex , Rohstoffe , Kryptowährungen und mehr.

Dienstag, 11. Februar 2025 Der DAX hat sich zum Start in die neue Woche wieder nach oben orientiert und dabei 0,6% auf 21.912 zugelegt. Stand 11.02.2025, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Der DAX ist gestern Morgen bei 21.810 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte am Morgen das Tagestief. Mit Aufnahme des Xetra Handels ging es zunächst dynamisch aufwärts.





