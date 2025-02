DAX-Steigerung: Deutsche Börse zeigt sich optimistisch

Der DAX kletterte am Montag um 2,11 Prozent auf ein Tageshoch von 14.068 Punkten. Die positiven Entwicklungen waren auf die starke Performance im Automobilsektor und im Chemie-Sektor zurückzuführen. Delivery Hero überzeugte mit Quartalszahlen und schoss im MDAX um 12,69 Prozent nach oben. Die US-Börse schloss mit einem leichten Plus, während sich die asiatischen Märkte uneinheitlich zeigten.

Die deutsche Börse zeigte sich am Montag erneut stark im grünen Bereich. Der DAX gewann um 2,11 Prozent und erreichte damit ein Tageshoch von 14.068 Punkten. Auch der M DAX (+0,69 Prozent) und der Tec DAX (+1,88 Prozent) legten ein positives Handelsgeschehen vor. Die positiven Entwicklungen waren auf die starke Performance im Automobil sektor mit einem Zuwachs von 5,62 Prozent zurückzuführen, gefolgt vom Chemie -Sektor (+4,37 Prozent).

Siemens führte den DAX mit einem Anstieg von 7,26 Prozent an, gefolgt von Volkswagen (+6,44 Prozent) und BMW (+6,06 Prozent). Im MDAX überzeugte Delivery Hero mit Quartalszahlen und schoss um 12,69 Prozent nach oben. Der Wert knackte dabei auch seine gleitenden Durchschnittslinien der letzten 50 und 200 Tage. Die US-Börse schloss mit einem leichten Plus. Der S&P 500 legte um 0,07 Prozent auf 22.031 Zähler hinzu und knackte damit seine korrektive Abwärts-Trendlinie vom Rekordhoch. An der NYSE schlossen 76 Prozent der Werte im positiven Terrain. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 1,14 Punkte auf 17,95 Zähler. Der Dollar schwächte sich gegenüber allen anderen wichtigen Währungen ab.EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,76 Prozent fester bei 1,0463 USD.Die asiatischen Märkte zeigten sich am Montag uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,26 Prozent fester bei 186,86 Punkten. Der Hang Seng Index in Hongkong gewann 3,32 Prozent, angeführt von Technologiewerten. Auch der Hang Seng China Enterprises Index stiegen um 3,65 Prozent. Im Gegenzug verlor der Nikkei 225 in Tokio 0,79 Prozent. Der Nifty 50 in Indien fiel um 0,82 Prozent.





