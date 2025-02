DAX-Tageeinschätzung: Steigerung in Richtung Norden?

Der DAX zeigte am Freitag moderate Bewegungen und verfehlte es, ein neues Allzeithoch zu erreichen. Die Bullen müssen am kommenden Handelstag versuchen, den Index über die SMA20 zu schieben, um eine weitere Kursentwicklung nach oben zu ermöglichen.

Der DAX startete am Freitagmorgen mit 22.520 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einer moderaten Erholung am Vormittag übertraf der Index die 22.600 Punkte Marke, konnte sich jedoch nicht dauerhaft darüber festsetzen und erreichte auch nicht das Tageshoch des Vortags. Zum Wochenabschluss zeigte der DAX eine moderate Abwärtsbewegung, wobei es am späten Nachmittag zu einem Rücksetzer unter die 22.500 Punkte kam, der jedoch direkt zurückgekauft wurde.

Die Bullen konnten am Freitag der letzten Woche keinen Xetra Tagesgewinn erzielen und erlebten den ersten Xetra Tagesverlust in der abgelaufenen Woche. Nachbörslich handelte der Index in einer engen Box seitwärts und schloss bei 21.514 Punkten. Am Freitag (14.02.2025) notierten 21 Aktien im Plus und 19 Aktien mit Abschlägen. Rheinmetall führte die Gewinnerliste an, mit einem Anstieg um 10,01 Prozent, gefolgt von BMW (+4,68 Prozent) und Continental (+2,69 Prozent). Fresenius Medical Care verzeichnete mit einem Abschlag von 3,83 Prozent den größten Rückgang, gefolgt von Hannover Rück (-1,97 Prozent) und Allianz (-1,63 Prozent). - DAX WKN (Kassa): 846900 - ISIN (Kassa): DE0008469008 - Ticker: DAX Der DAX notierte Freitagmorgen über der SMA20 (aktuell bei 22.534 Punkten). Der Stundenchart zeigt, dass der DAX sich am Vormittag leicht von dieser Durchschnittslinie entfernte, aber nicht vollständig loslöste. Im Handelsverlauf bewegte sich der Index bis zum Nachmittag seitwärts über dieser Linie. Am Nachmittag fiel der Index unter die SMA20, konnte sich aber in deren Nähe stabilisieren. Die Bullen müssen zu Wochenbeginn versuchen, den DAX wieder über die SMA20 zu schieben und zu etablieren. Gelingt dies, ist es aus unserer Sicht zwingend, dass es zügig weiter in Richtung Norden geht. Wenn diese Kursmuster fortgesetzt werden, könnte der DAX zunächst das Allzeithoch und darüber hinaus unsere Anlaufziele bei 22.790/810 Punkten bzw. die 22.955/65 Punkte erreichen.





