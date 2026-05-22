Dax-Trend: Impressum für Einstieg

Der DAX hat im langfristigen Trend nach oben stabilität gefunden und die Basis für eine Trendfortsetzung gelegt. Es gibt Kaufsignale, die dies bestätigen und Sternzeichen könnten Kurse nach oben treiben. Je nach Ihren Profilen und Anforderungen sollten Sie jedoch auf Kaufsignale achten und auf potentielle Risiken vorbereitet sein.

Der DAX befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend nach einer temporären Konsolidierung und hat die Basis für die Trendfortsetzung gelegt. Er hat vom unteren bis zum oberen Bollinger-Band gestiegen.

Die Berührung des oberen Bollinger-Bandes lobte an den letzten beiden Tagen kurzfristig Kursrücksetzer aus, aber nun wird die Band ausgedehnt, wodurch weitere Kurssteigerungen wahrscheinlich sind. Dies wird durch Kaufsignale aus den gleitenden Durchschnitten der letzten 20, 50 und 200 Börsentage und aus der Slow Stochastik bestätigt. Die erste Hürde liegt am Verlaufshoch vom 6. Mai bei 25.155 Punkten, der Anschlusskäufe könnte bis zum letzten Allzeithoch vom 13.

Januar bei 25.510 Punkten begünstigen. Der Kursanstieg auf neue Bestmarken würde ein weiteres Prozyklisches Kaufsignal erzeugen. Impulse würden von heute insbesondere durch das Bruttoinlandsprodukt, GfK Konsumklima und den ifo-Instituts-Index der aktuellen Lageeinschätzung und des Geschäftsklimaindex für Deutschland kommen





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