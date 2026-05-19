DAX-Trend: Kraftvoller Aufwärtstrend und Kursstabilisierung

Der DAX hat nach einem kraftvollen Aufwärtstrend vom unteren bis zum oberen Bollinger-Band absolviert und anschließend eine Konsolidierung eingelegt. Am 18. Mai gab es einen Gap-Down und einen Kursanstieg, wobei die gleitenden Durchschnitte der letzten 20 sowie 200 sowie 20 Börsentage überwunden wurden. Derzeit weisen die drei gleitenden Durchschnitte Kaufsignale aus, und die grüne Signallinie der Slow Stochastik ist über der roten Signallinie notiert. Das Szenario weiterer Kursanstiege in Richtung des oberen Bollinger-Bandes wird bevorzugt. Erste und zweite Barrieren sind am Tagestief vom 7. Mai bei 24.648 Punkten (Widerstand 1) und am Verlaufshoch vom 6. Mai bei 25.155 Punkten (Widerstand 2) zu sehen.

Charttechnisch konnte der DAX vom 23. März bis zum 6. Mai einen kraftvollen Aufwärtstrend vom unteren bis zum oberen Bollinger-Band absolvieren. Anschließend setzte eine Konsolidierung ein.

Hierbei ist der Index am 18. Mai mit einem Gap-Down wieder bis zum unteren Bollinger-Band und dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Börsentage (=GD 50) gesunken. Ausgehend von dieser Kursschwäche ist es allerdings noch am selben Tag gelungen, eine kraftvolle Aufwärtsbewegung zu absolvieren. Hierbei wurden die gleitenden Durchschnitte der letzten 20 sowie 200 sowie 20 Börsentage (=GD 200, GD 20) auf Schlusskursbasis überwunden.

Folglich weisen die drei gleitenden Durchschnitte derzeit wieder Kaufsignale aus. Obendrein notiert die grüne Signallinie der Slow Stochastik über der roten Signallinie. Hierdurch weist auch der Oszillator ein Kaufsignal aus. Hierauf aufbauend präferieren wir derzeit das Szenario weiterer Kursanstiege in Richtung des oberen Bollinger-Bandes.

Die erste Barriere in diesem Szenario notiert am Tageshoch vom 7. Mai bei 24.648 Punkten (Widerstand 1). Durch den Kursanstieg über dieses Hindernis könnten weitere Kursanstiege begünstigt werden. Das zweite Hindernis sehen wir anschließend am Verlaufshoch vom 6.

Mai bei 25.155 Punkten (Widerstand 2). Impulse erwarten die Marktteilnehmer heute unter anderem durch Wirtschaftsindikatoren aus den USA zur wöchentlichen ADP-Beschäftigungsveränderung. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursanstieg von +0,1 % getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX unter die Marke von 23.408 Punkten (Unterstützung 2) fällt





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