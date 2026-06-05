DAX Trendfortsetzung: Kaufsignale und mögliche Kursziele

Der DAX hat in einem untergeordneten Aufwärtstrend vom Tiefpunkt am 23. März bei 21.860 Punkten bis zum lokalen Maximum am 25. Mai bei 25.445 Punkten und damit in die relative Nähe zu den bisherigen Höchstständen gestiegen. Anschließend setzte eine Konsolidierung ein, wobei der Index möglicherweise in dieser Woche ein höheres Verlaufstief im Chart etablieren könnte. In diesem Szenario könnte durch das höhere Verlaufstief die Basis für eine Trendfortsetzung gelegt werden.

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März bei 21.860 Punkten bis zum lokalen Maximum am 25. Mai bei 25.445 Punkten und damit in die relative Nähe zu den bisherigen Höchstständen steigen. Anschließend setzte eine Konsolidierung ein, wobei der Index möglicherweise in dieser Woche ein höheres Verlaufstief im Chart etablieren könnte. In diesem Szenario könnte durch das höhere Verlaufstief die Basis für eine Trendfortsetzung gelegt werden.

Wir bevorzugen derzeit ein solches Szenario, zumal die gleitenden Durchschnitte der letzten 20, 50 sowie 200 Börsentage (=GD 20, GD 50 sowie GD 200) derzeit Kaufsignale ausweisen. Sollten die ersten Erholungstendenzen vom 4. Juni heute durch Anschlusskäufe bestätigt werden, dann könnte auch die Slow Stochastik zeitnah wieder ein Kaufsignal triggern. Der Oszillator triggert ein Kaufsignal, sobald die grüne Signallinie wieder nachhaltig über die rote Signallinie steigt.

In unserem bevorzugten Szenario liegt die erste Hürde am Tagestief vom 2. Juni bei 25.058 Punkten (Widerstand 1). Durch die Berührung dieser Kursmarke würde eine noch offene Kurslücke wieder geschlossen werden. Dieser Etappenschritt ist notwendig, damit der Index daraufhin weitere Kursanstiege bis zum oberen Bollinger-Band und dem Allzeithoch vom 13.

Januar bei 25.510 Punkten (Widerstand 2) ins Visier nehmen könnte. Der Kursanstieg auf neue Bestmarken würde wiederum ein prozyklisches Kaufsignal erzeugen. Impulse erwarten die Anleger heute unter anderem durch das europäische Bruttoinlandsprodukt und Arbeitsmarktdaten aus den USA. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursrückgang von -0,4 % getaxt.

Der DAX konnte seit dem 23. März eine untergeordnete Aufwärtstrendstruktur mit steigenden Verlaufshochs und -tiefs im Chart etablieren. Nachdem dabei am 25. Mai ein lokales Maximum im überkauften Bereich über dem oberen Bollinger-Band erreicht wurde, setzte erneut eine technische Gegenreaktion ein.

Hierbei könnte wiederum am 3. Juni ein neues, höheres Verlaufstief im Chart etabliert worden sein, welches die Basis für die nächste Aufwärtswelle gelegt hat. Bestätigend wirkte dabei die leichte Erholungstendenz am 4. Juni, wo das Tageshoch und -tief im Vergleich zum Vortag höher waren.

Obendrein weisen die gleitenden Durchschnitte der letzten 20, 50 sowie 200 Börsentage (=GD 20, GD 50 sowie GD 200) weiterhin Kaufsignale aus. Lediglich die Slow Stochastik weist noch ein Verkaufssignal aus, solange die grüne Signallinie des Oszillators unter der roten Signallinie notiert. Wir gehen deshalb vom Szenario der Fortsetzung des Aufwärtstrends aus.

Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Up“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 58 %, seit dem 02.01.2000, mit einer Rally von 2 % zu rechnen. In unserem bevorzugten Szenario könnte der DAX zunächst zum Tagestief vom 2. Juni bei 25.058 Punkten (Widerstand 1) tendieren. Durch die Berührung dieser Kursmarke würde zugleich eine noch offene Kurslücke wieder geschlossen werden.

Anschließend könnte der Index in den Folgetagen potenziell in Richtung des lokalen Maximums vom 2. Juni und anschließend in Richtung des Allzeithochs vom 13. Januar bei 25.510 Punkten (Widerstand 2) tendieren. Der Kursanstieg auf neue Höchststände würde ein weiteres, prozyklisches Kaufsignal erzeugen.

Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 20.438,74 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN:)* mit einem Basispreis von 20.438,74 Punkten. Der Hebel liegt am 05.06.2026 um 07:00 Uhr bei rund 5,53. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Unterstützung bei 24.282 Punkten (Unterstützung 2) fällt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind





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