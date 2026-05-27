Dax Trendfortsetzung und Kursziele

Der Dax befindet sich in einem intakten Aufwärtstrend, der in den letzten Handelstagen eine Beschleunigung gezeigt hat. Charttechnisch bestätigt dies die Nähe zum Allzeithoch und die sich ausweitenden Bollinger-Bänder. Kaufsignale wie die gleitenden Durchschnitte und die Slow Stochastik bestätigen das Szenario einer Trendfortsetzung. Es erwarten wir weitere Kursanstiege in Richtung des Allzeithochs vom 13. Januar bei 25.510 Punkten. Als Anlagemöglichkeit stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung, wie zum Beispiel der ENDLOS TURBO LONG 20.413,46 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN:)* mit einem Basispreis von 20.413,46 Punkten.

Dieses Bild wurde auf einem Bilder-Hoster hochgeladen. Wenn Sie es laden, dann verarbeitet der Bilder-Hoster möglicherweise Ihre IP-Adresse. Mit dem Laden des Inhalts akzeptierst Du dieDer DAX befindet sich in einem intakten Aufwärtstrend, welcher an den letzten Handelstagen eine Beschleunigung absolvieren konnte.

Hierbei ist der Index vom Tief am 18. Mai bei 23.775 Punkten innerhalb von sechs Handelstagen bis auf ein Verlaufshoch bei 25.445 Punkten gestiegen, bevor am 26. Mai eine technische Gegenreaktion forciert wurde. Die Nähe zum Allzeithoch und die sich ausweitenden Bollinger-Bänder bestätigen dabei das Szenario einer Trendfortsetzung.

Obendrein weisen die gleitenden Durchschnitte der letzten 20, 50 sowie 200 Handelstage (=GD 20, GD 50 sowie GD 200) und die Slow Stochastik derzeit noch Kaufsignale aus. Hierauf aufbauend erwarten wir nach einer temporären Konsolidierung weitere Kursanstiege in Richtung des Allzeithochs vom 13. Januar bei 25.510 Punkten (Widerstand 1). Der Ausbruch auf neue Bestmarken würde ein prozyklisches Kaufsignal erzeugen.

Hierdurch könnten weitere Kursanstiege bis zur psychologischen Barriere bei 26.000 Punkten (Widerstand 2) begünstigt werden. Impulse erwarten die Anleger heute unter anderem aus den USA, wo die wöchentlichen Daten zur ADP-Beschäftigungsveränderung auf der Agenda stehen. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursanstieg von +0,2 % getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX unter die Marke von 24.282 Punkten (Unterstützung 2) fällt.

Charttechnisch befindet sich der DAX in einem langfristigen Aufwärtstrend. Auf der untergeordneten Zeitebene konnte der Index wiederum, ausgehend vom Verlaufstief am 18. Mai bei 23.775 Punkten, eine kraftvolle Aufwärtsbewegung absolvieren. Hierbei ist der Index vom unteren Bollinger-Band bis zum sich ausweitenden, oberen Bollinger-Band gestiegen.

Diese dynamische Aufwärtsbewegung wird derzeit durch Kaufsignale der gleitenden Durchschnitte der letzten 20, 50 sowie 200 Börsentage (=GD 20, GD 50 sowie GD 200) und eines in der Slow Stochastik bestätigt. Die sich ausweitenden Bollinger-Bänder und die Nähe zum Allzeithoch begünstigen ebenfalls eine Trendfortsetzung. Infolgedessen präferieren wir das Szenario einer Ausweitung des Aufwärtstrends.

Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Down�� mit einer Wahrscheinlichkeit von 51 %, seit dem 02.01.2000, mit einer Rally von 3 % zu rechnen. Charttechnisch könnte der DAX nach einer temporären Verschnaufpause weitere Kursanstiege in Richtung des Allzeithochs vom 13. Januar bei 25.510 Punkten (Widerstand 1) forcieren. Der Ausbruch auf neue Höchststände würde ein prozyklisches Kaufsignal erzeugen.

Hierdurch könnte der Index seinen Aufwärtstrend wiederum in Richtung der nächsten glatten Marke von 26.000 Punkten (Widerstand 2) ausweiten. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 20.413,46 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN:)* mit einem Basispreis von 20.413,46 Punkten. Der Hebel liegt am 27.05.2026 um 07:00 Uhr bei rund 5,23.

Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Unterstützung bei 24.282 Punkten (Unterstützung 2) fällt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind. Der DAX ist an den letzten Handelstagen bis über das obere Bollinger-Band in den überkauften Bereich gestiegen. Obendrein sind dadurch die Signallinien der Slow Stochastik in den überkauften Bereich tendiert.

Sollte eine technische Gegenreaktion eingeleitet werden, dann könnte zugleich die grüne Signallinie der Slow Stochastik wieder unter die rote Signallinie sinken. Hierdurch würde der Oszillator ein Verkaufssignal triggern. Anschließend könnte die Abwärtsbewegung den Index in den Folgetagen potenziell bis unter den gleitenden Durchschnitt der letzten 20 Börsentage (=GD 20) führen, wodurch ein weiteres Verkaufssignal getriggert werden könnte.

Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Down“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 31 %, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursrückgang von 3 % zu rechnen. Charttechnisch könnte der DAX durch eine technische Gegenreaktion in Richtung des Tageshochs vom 22. Mai bei 24.953 Punkten (Unterstützung 1) geführt werden. Durch die Berührung dieser Kursmarke würde wiederum eine offene Kurslücke geschlossen werden.

Anschließend könnte sich die Abwärtsbewegung potenziell in Richtung des GD 20 ausweiten. Durch das Unterschreiten des gleitenden Durchschnitts würde ein Verkaufssignal getriggert werden, welches den Index zum Verlaufstief vom 20. Mai bei 24.282 Punkten (Unterstützung 2) tendieren lassen könnte. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung.

Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO SHORT 29.709,89 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN:)* mit einem Basispreis von 29.709,89 Punkten. Der Hebel liegt am 27.0





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