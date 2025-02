DAX trotzt Inflation und Zoll-Theater

Der DAX hat in dieser Woche erneut an Wert gewonnen, trotz der steigenden Inflation und neuer Zoll-Akte von Präsident Trump. Analysten gehen davon aus, dass der Aufwärtstrend des Marktes fortgesetzt werden könnte, ávají betonen gleichzeitig die Unsicherheiten im Zusammenhang mit Zöllen und der Saisonalität im zweiten Monat des Jahres.

Weder ein neuer Akt aus Trump s Zoll -Theater gegen den Rest der Welt noch eine durch die Bank weg stärker als erwartet gestiegene Inflation in den USA konnten den DAX in dieser Woche davon abhalten, weitere 600 Punkte zuzulegen. Damit bleibt das Muster der vergangenen Wochen erhalten: Montag und Freitag eher wackelig, unter der Woche sehr stark und kaum zu halten. Man darf also gespannt sein, wie die Börsen am kommenden Montag in die neue Woche starten.

Die Saisonalität zeigt für die zweite Monatshälfte im Februar jedenfalls keine grünen Ampeln mehr, sondern einen eher unruhigen und volatilen Handel. Historisch gesehen ist der zweite Monat des Jahres insgesamt nicht des Anlegers Liebling, insbesondere nicht in Jahren nach einer Wahl in den USA. Zudem könnten Nachrichten im Zusammenhang mit Zöllen in den kommenden Wochen wieder zu stärkeren Rückschlägen am Aktienmarkt führen. Bislang haben Anleger das Thema durch eine sehr gute Berichtssaison gut ausblenden können, auch weil bis zum Start dieser Zölle durchaus noch Verhandlungspotenzial besteht. Hier aber bleiben Trump unberechenbar und die Anleger deswegen nervös. Aus technischer Sicht ist der Aufwärtstrend im DAX weiter intakt, sodass auch nach kleineren Pausen und Korrekturen die Rally in den kommenden Wochen weitergehen und der Markt so auch die 23.000er Marke ansteuern und erreichen kann.





