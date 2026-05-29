DAX und Nasdaq: Rekorde, Rotation und neue Chancen - Webinar mit Franz-Georg Wenner

Am 01. Juni 2025 um 19:00 Uhr analysiert Finanzexperte Franz-Georg Wenner im Big Picture-Webinar die aktuellen Markttrends. Der DAX nahe Rekordhoch, doch viele Blue Chips bleiben zurück. Gleichzeitig warnen Umfragen vor Überhitzung bei Chip-Werten. Steht eine Kapitalrotation bevor? Das kostenfreie Webinar beleuchtet Konjunktur, Bewertung und Markttechnik und bietet Trading-Ideen für Anleger.

Der DAX nähert sich erneut seiner Bestmarke, doch unter der Oberfläche zeigt sich ein deutlich differenziertes Bild. Während der Leitindex fast auf Höchstniveau notiert, liegen zahlreiche deutsche Blue Chips weiterhin spürbar unter ihren Rekorden und eröffnen damit potenzielles Aufholpotenzial.

Gleichzeitig signalisiert die aktuelle Marktstimmung eine auffällige Überhitzung im Bereich der stark gelaufenen Chip-Werte - ein historisch hohes Niveau laut Fondsmanagerumfragen. Genau hier stellt sich die zentrale Frage: Steht eine erneute Kapitalrotation bevor, und welche Rolle könnten klassische Substanzwerte aus Europa dabei spielen? Im Big Picture-Webinar analysiert Finanzexperte Franz-Georg Wenner am Montag, den 01. Juni um 19:00 Uhr die übergeordneten Markttrends - von Konjunktur und fundamentaler Bewertung bis hin zur aktuellen Markttechnik an den Börsen.

Der Fokus liegt auf der Einordnung der großen Bewegungen und deren Bedeutung für Anleger mit passenden Trading-Ideen. Wenner wird erläutern, ob die derzeitige Überhitzung bei Technologiewerten auf eine bevorstehende Korrektur hindeutet oder ob die Rallye noch Raum nach oben hat. Besonders spannend ist die Frage, ob europäische Substanzwerte wie Versorger, Automobilhersteller oder Finanztitel von einer Rotation profitieren könnten, da sie in den letzten Monaten hinter den US-Tech-Giganten zurückgeblieben sind.

Das Webinar ist kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251 verfügbar. Interessierte Anleger erhalten dort Einblicke in die Marktmechanik hinter den Schlagzeilen und können ihre Strategie für die kommenden Wochen schärfen. Die DZ BANK weist darauf hin, dass die Informationen ausschließlich zu Werbezwecken dienen und keine Anlageberatung darstellen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich, und Anleger sollten vor einer Investition den Prospekt der jeweiligen Wertpapiere lesen.

Das Webinar richtet sich an Personen mit Wohnsitz in Deutschland und bietet eine Gelegenheit, die aktuellen Markttrends von einem Experten eingeordnet zu bekommen. Die Veranstaltung ist Teil einer Reihe von Webinaren, die regelmäßig von der DZ BANK angeboten werden, um Anlegern fundierte Informationen zu Trading und Geldanlage zu liefern. Wenner wird zudem auf die konjunkturellen Rahmenbedingungen eingehen, darunter die Inflationsentwicklung, die Geldpolitik der EZB und die Auswirkungen geopolitischer Spannungen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der technischen Analyse der Indizes, um mögliche Unterstützungs- und Widerstandszonen zu identifizieren. Diese Kombination aus fundamentaler und technischer Analyse soll helfen, die Dynamik hinter den Kursbewegungen besser zu verstehen und daraus konkrete Handelsideen abzuleiten.

Darüber hinaus wird diskutiert, wie Anleger ihr Portfolio gegen Rückschläge absichern können, beispielsweise durch den Einsatz von Derivaten oder eine stärkere Diversifikation in defensive Werte. Die Frage nach der Bewertung von DAX und Nasdaq steht im Mittelpunkt: Sind die Rekorde fundamental gerechtfertigt oder handelt es sich um eine spekulative Blase? Wenner wird historische Vergleichswerte heranziehen und mögliche Szenarien für die zweite Jahreshälfte 2025 skizzieren. Teilnehmer haben zudem die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen und mit dem Experten zu diskutieren.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Zusammenfassend bietet das Webinar eine umfassende Analyse der aktuellen Marktlage, die sowohl für aktive Trader als auch für langfristig orientierte Anleger relevante Impulse liefern kann. Es wird empfohlen, sich vorab über die Risiken von Wertpapierinvestitionen zu informieren, da insbesondere Hebelprodukte mit hohen Verlustrisiken verbunden sind. Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der im Webinar präsentierten Informationen und empfiehlt, bei Bedarf einen unabhängigen Berater zu konsultieren.

Das Webinar ist ein Angebot der DZ BANK und steht im Einklang mit den geltenden Werberichtlinien





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