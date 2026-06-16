DAX vor entscheidendem Widerstand: Technische Kaufsignale stützen Aufwärtstrend

Der DAX zeigt nach einer Erholungsphase vier technische Kaufsignale und nähert sich dem Widerstand bei 25.094 Punkten. Ein Ausbruch könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis zum Allzeithoch eröffnen. Wichtige Wirtschaftsdaten und Risikohinweise zu Turbo-Zertifikaten.

In der vergangenen Handelssitzung am 15. Juni konnte der deutsche Aktienindex DAX das Tageshoch bei 25.094 Punkten markieren und damit den Aufwärtstrend der letzten Tage weiter ausbauen.

Die Kursentwicklung der Vorwochen zeigt eine volatile Seitwärtsphase, die am 10. Juni mit einem neuen Verlaufstief bei 24.038 Punkten ihren vorläufigen Tiefpunkt fand. Seither hat der Index eine beachtliche Erholungsbewegung vollzogen, die durch mehrere technische Kaufsignale gestützt wird. Charttechnisch haben sich vier bestätigende Indikatoren entwickelt: Die Kursnotierung liegt wieder über allen drei gleitenden Durchschnitten (GD 20, GD 50 und GD 200) und die Slow Stochastik zeigt ein positivesrossover.

Diese Konstellation wird von Analysten als Grundlage für eine Fortsetzung der Aufwärtsdynamik interpretiert. Das nächste Kursziel liegt in der Überwindung der Barriere von 25.094 Punkten, die als erster Widerstand definiert wird. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke könnte weitere Anstiege bis zum oberen Bollinger-Band und schließlich zum Allzeithoch vom 13. Januar bei 25.510 Punkten auslösen.

Als prozyklisches Signal würde ein solcher Ausbruch zusätzliche Käufe anziehen. Die Marktteilnehmer erwarten heute Impulse von Wirtschaftsdaten aus Deutschland (ZEW-Konjunkturindikatoren) und den USA (Import-/Exportpreise, Atlanta Fed GDPNow). Vorbörslich zeigt der DAX eine leichte Schwäche mit minus 0,1 Prozent. Das langfristige Aufwärtsszenario bleibt jedoch intakt, solange die Unterstützung bei 24.038 Punkten nicht unterschritten wird.

Sollte der Index dauerhaft unter diesen Level fallen, wäre das bullishe Szenario hinfällig und eine Korrekturphase wahrscheinlicher. Derzeit präferieren die meisten technischen Analysten das Fortsetzungsszenario, unterstützt durch historische Statistiken: Nach einem Gap Down lag die Wahrscheinlichkeit für eine 2-prozentige Rally in den folgenden 10 Handelstagen bei 78 Prozent seit dem Jahr 2000. Interessierte Anleger können über derivative Produkte wie endlose Turbo-Zertifikate an der DAX-Bewegung partizipieren, sollten jedoch die hohen Risiken dieser Hebelprodukte beachten.

Diese Produkte eignen sich nicht für langfristige Anlagestrategien und bergen für Kleinanleger ein signifikantes Verlustrisiko - Studien zeigen, dass sieben von zehn Privatanlegern mit solchen Instrumenten Verluste erleiden. Daher ist eine strikte Risikomanagement-Strategie unerlässlich. Derzeit offeriert der Markt ein Long-Turbo-Zertifikat der DZ BANK (WKN: DY33HX) auf den DAX mit einem Basispreis von 20.469,76 Punkten und einem Hebel von rund 5,67. Derartige Hebelprodukte reagieren äußerst sensitiv auf Kursveränderungen des Basiswerts und können bei Gegenbewegungen schnell an Wert verlieren.

Für vorsichtigere Investoren bieten sich jedoch auch andere, weniger risikobehaftete Anlageformen an. Die anstehenden Konjunkturdaten könnten zusätzliche Volatilität in den Markt bringen und sowohl das bullishe als auch das bearishe Szenario beeinflussen. Wichtig ist, dass Anleger ihre Entscheidungen nicht allein auf technische Analysen stützen, sondern auch fundamentale Faktoren wie Zinserwartungen, Unternehmensgewinne und geopolitische Risiken berücksichtigen. Die jüngste Erholung könnte durchaus nachhaltig sein, falls die Wirtschaftsdaten die Erwartungen erfüllen oder übertreffen.

Sollten die Zahlen jedoch enttäuschen, könnte die Abwärtskorrektur wieder aufgenommen werden. Insgesamt bleibt der DAX in einer entscheidenden Phase: Die technischen Signale deuten auf eine mögliche Trendfortsetzung hin, doch fundamentale Unsicherheiten und das hohe Risiko spekulativer Derivate erfordern von Anlegern besondere Vorsicht und eine klare Handlungsstrategie. Die kommenden Handelstage werden zeigen, ob der Index den Widerstand bei 25.094 bzw. 25.510 Punkten überwinden kann oder ob die Bären erneut das Kommando übernehmen.

Beobachter empfehlen, die Entwicklung eng zu verfolgen und bei einem Unterschreiten der Supports (24.038 Punkte) rechtzeitig Positionen anzupassen





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