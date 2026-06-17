DAX zeigt technische Erholung - Chancen und Risiken für Anleger

Der DAX hat sich von seinem Tief bei 24.038 Punkten erholt und wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobert. Charttechnische Kaufsignale deuten auf eine mögliche Trendfortsetzung hin, während Rückschlagsrisiken bestehen.

Der DAX befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und hat nach einer technischen Gegenreaktion am 10. Juni ein neues Verlaufstief bei 24.038 Punkten ausgebildet. Dieses lokale Minimum fungierte als Sprungbrett für eine kraftvolle Erholungsbewegung, die den Index in den letzten Handelstagen über wichtige gleitende Durchschnitte geführt hat.

Konkret konnten die gleitenden Durchschnitte der letzten 20, 50 und 200 Börsentage (GD20, GD50, GD200) zurückerobert werden, was zusammen mit der Slow Stochastik klare Kaufsignale generiert hat. Charttechnisch weisen diese Indikatoren auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hin, wobei der Index wieder in relativer Nähe zu den Höchstständen notiert. Der nächste Widerstand liegt beim Tageshoch vom 16. Juni bei 25.114 Punkten (Widerstand 1).

Ein nachhaltiger Anstieg über diese Barriere könnte den DAX in Richtung des oberen Bollinger-Bandes treiben und Anschlusskäufe begünstigen. Das übergeordnete Ziel wäre das Allzeithoch vom 13. Januar bei 25.510 Punkten (Widerstand 2). Ein Ausbruch auf neue Bestmarken würde ein prozyklisches Kaufsignal erzeugen und das Potenzial für weitere Kursgewinne erhöhen.

Vorbörslich wird der DAX jedoch mit einem leichten Minus von 0,4% taxiert, und die Anleger warten auf Impulse aus den USA, insbesondere die Einzelhandelsumsätze und eine Rede von US-Präsident Trump. Statistisch besteht nach einem Gap Up in den nächsten vier Handelstagen eine Wahrscheinlichkeit von 55% für einen Kursanstieg um 1% (seit 2000). Dies unterstreicht das positive Sentiment, sofern die Unterstützung von 24.038 Punkten (Unterstützung 2) hält. Sollte die Erholungsbewegung jedoch am 16.

Juni durch ein neues Zwischenhoch beendet worden sein, könnte eine Verkaufswelle einsetzen. In diesem Szenario würde ein nachhaltiger Abverkauf unter den GD20 ein neues Verkaufssignal generieren. Statistisch ist in den nächsten vier Handelstagen nach einem Gap Up mit einer Wahrscheinlichkeit von 48% mit einem Rückgang von 1% zu rechnen. Der Index könnte dann zunächst in Richtung des Tageshochs vom 11.

Juni bei 24.330 Punkten (Unterstützung 1) tendieren, wodurch eine offene Kurslücke geschlossen würde. Anschließend wäre das Tagestief vom 10. Juni bei 24.038 Punkten (Unterstützung 2) die nächste relevante Marke. Ein Fall unter diese Unterstützung würde das Long-Szenario hinfällig machen und könnte zu weiteren Abgaben führen.

Die gleitenden Durchschnitte und die Stochastik würden dann in den bärischen Bereich drehen. Für Anleger ist es daher entscheidend, die Entwicklung an den Unterstützungen zu beobachten und sowohl Aufwärts- als auch Abwärtsrisiken im Auge zu behalten. Der DAX bleibt vorerst in einem trendbestätigenden Umfeld, doch die Volatilität könnte aufgrund der makroökonomischen Einflüsse zunehmen. Die Chartanalyse zeigt, dass der DAX nach der temporären Konsolidierung über dem GD20 die Basis für den nächsten Trendschub legen könnte.

Die technischen Indikatoren sind positiv, aber die Nähe zu den Widerständen erfordert Umsicht. Ein Scheitern an Widerstand 1 würde die bullische These schwächen, während ein Durchbruch über das Allzeithoch weiteres Aufwärtspotenzial eröffnet. Die statistischen Daten zu Gap-Ups liefern sowohl für Long- als auch für Short-Szenarien relevante Wahrscheinlichkeiten. Der Markt bleibt von den globalen Konjunkturdaten und der Geldpolitik beeinflusst, sodass kurzfristige Schwankungen einkalkuliert werden sollten.

Insgesamt bietet der DAX derzeit ein gemischtes Bild mit klaren technischen Marken, die über die weitere Richtung entscheiden. Anleger sollten die Entwicklungen an den Unterstützungen und Widerständen genau verfolgen und ihre Strategien entsprechend anpassen. Die Wahrscheinlichkeiten für Kursbewegungen von 1% innerhalb von vier Tagen zeigen, dass selbst kleine Positionen signifikante Hebungen ermöglichen, aber auch Verlustrisiken bestehen. Ein diszipliniertes Risikomanagement ist daher unerlässlich





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