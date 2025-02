Days Gone Remastered: Verbesserungen und Neuer Inhalte für PS5 und PC

Sony hat auf der State of Play im Februar 2025 eine Remastered-Version von Days Gone angekündigt. Das Spiel soll Ende April 2025 für PS5 und PC veröffentlicht werden und bietet neben verbesserter Grafik auch neue Inhalte wie einen verbesserten Fotomodus, DualSense-Unterstützung und Accessibility-Optionen.

Außerdem gibt es neue Accessibility-Optionen wie einen FoV-Slider sowie Support für PSVR2 und PlayStation 5 Pro. Das Upgrade wird für Besitzer der PS4-Version für knapp 10 Dollar erhältlich sein. Gerüchte über ein PS5-Remaster des Spiels gab es schon vor der letzten State of Play im September 2024, viele hatten schon damals mit einer Ankündigung gerechnet. Die erfolgte jetzt knapp ein halbes Jahr später.Days Gone ist ein Survival-Horror-Spiel in einer postapokalyptischen Welt voller Zombies. Spieler schlüpfen in die Rolle von Deacon St. John, einem ehemaligen Biker, der seine Frau verloren hat und nun in der offenen Spielwelt ums Überleben kämpft. Der Titel von Bend Studios erschien im April 2019 für die PS4 und wurde von GamePro mit einer 82er-Wertung bewertet. Im Jahr 2021 wurde das Spiel auch für den PC umgesetzt. Die Remastered-Version wird im April gleichzeitig für den PC erscheinen. Besitzer der bisherigen Version können den Broken Roads-DLC kaufen, um die Neuerungen zu erhalten





