Erfahren Sie, ob DAZN die Champions-League-Konferenz am 25. November 2026 gratis zeigt. Alle Infos zu Live-Spielen, ZDF-Highlights und Kostenpflicht.

Die Frage nach kostenlosen Zugängen zu den Champions-League- Konferenz en bei DAZN beschäftigt viele Fußballfans. Der Streamingdienst zeigte in der Vergangenheit solche Konferenz en teilweise gratis an, was den Zugang ohne Abonnement ermöglichte. Ob diese Praxis am kommenden Dienstag fortgesetzt wird, ist jedoch nicht offiziell bestätigt. Fans müssen mit einem kostenpflichtigen Abonnement für volle Live-Rechte rechnen.

Live-Spiele am 25. November 2026

Am Mittwoch, dem 25. November, stehen insgesamt neun Begegnungen des fünften Spieltags der Champions-League-Ligaphase auf dem Programm. DAZN besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an sämtlichen Partien und zeigt alle Spiele auch in der Konferenz. Die Übertragungen durch den Streamingdienst beginnen bereits um 18:00 Uhr. Damit starten die Live-Berichte deutlich vor den späteren Hauptspielen.

Also read Amazon Prime Video Champions League 2026/27: 17 Spiele im Livestream

Die Vorberichte zu den späteren Begegnungen starten ab 20:15 Uhr. Am Mittwochabend zeigt das ZDF ab 23:00 Uhr die Highlights des vierten Champions-League-Spieltags im Free-TV. Die Sendung ist außerdem kostenlos im Livestream auf der Plattform Joyn verfügbar. Zu sehen sind unter anderem Zusammenfassungen der Partien von Borussia Dortmund.

Precedents der Gratis-Übertragung

Ob DAZN in der laufenden Champions-League-Saison 2026/27 weitere Konferenzen kostenlos anbieten wird, ist bislang nicht offiziell bekannt. Nach dem kostenlosen Angebot vom 13. Oktober zeigte der Streamingdienst auch die Dienstagskonferenz am 3. November gratis. Ein kostenpflichtiges Abonnement war an diesen beiden Tagen nicht erforderlich. Fans benötigten lediglich einen kostenlosen DAZN-Account.

Advertisement

Dieses Muster deutet darauf hin, dass DAZN gelegentlich auf die Gebührenpflicht für Konferenzen verzichtet. Solche Aktionen dienen wahrscheinlich der Kundengewinnung oder -bindung. Die Nutzung war jeweils an den genannten Terminen ohne zusätzliche Zahlung möglich. Die Bedingungen blieben dabei stabil und einfach zu erfüllen.

Konsequenzen für Zuschauer und Märkte

Für die kommenden Champions-League-Spieltage hat der Streamingdienst bislang keine weiteren kostenlosen Konferenzübertragungen angekündigt. Das bedeutet, dass reguläre Abonnenten weiterhin für den Live-Zugriff bezahlen müssen. Fans sollten sich auf die regulären Tarife einstellen und keine Gratis-Ereignisse erwarten.

Dazwischen bietet DAZN auch mit einem kostenlosen Account ausgewählte Champions-League-Highlights auf Abruf an. Diese Inhalte stehen auch ohne Vollabonnement zur Verfügung. Dies ermöglicht einen begrenzten Einblick in die Liga. Die strategische Ausrichtung bleibt jedoch auf Bezahlinhalte fokussiert.