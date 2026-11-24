DAZN überträgt die Champions League Konferenz am 25. November live. Fans können das Event über die Streaming-Plattform verfolgen. Hier sind alle Zeiten und Regeln.

Der Streaming anbieter DAZN strahlt die vorgeschaltete Pressekonferenz vor dem fünften Spieltag der Champions League am 25. November live aus. Zuvor hatte der Dienst Teile der Konferenzen teilweise ohne Bezahlung zugänglich gemacht. In der aktuellen Saison 2026/27 war ein kostenpflichtiges Abonnement am 13. Oktober nicht erforderlich. Auch die Dienstagkonferenz am 3. November wurde gratis übertragen. Nutzer brauchten lediglich einen kostenlosen DAZN -Account.

Ablauf und Startzeiten der Live-Übertragung

Am Mittwoch, dem 25. November, stehen insgesamt neun Begegnungen des fünften Spieltags der Champions League Ligaphase auf dem Programm. DAZN besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an sämtlichen Partien. Der Streamingdienst zeigt alle Spiele zudem in der Konfenz. Die Übertragung durch DAZN beginnt bereits um 18:00 Uhr. Die Vorberichte zu den späteren Begegnungen starten ab 20:15 Uhr.

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Highlights im Free-TV und auf Joyn

Am Mittwochabend zeigt das ZDF ab 23:00 Uhr die Highlights des vierten Champions-League-Spieltags im Free-TV. Die Sendung ist außerdem kostenlos im Livestream auf Joyn verfügbar. Zu sehen sind unter anderem Zusammenfassungen der Partien von Borussia Dortmund. Der Verein hat am Mittwochabend im Kampf um die Qualifikation für die nächste Runde zu kämpfen. DAZN bietet auch mit einem kostenlosen Account ausgewählte Champions-League-Highlights auf Abruf an.

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Kostenlose Zugänge und Voraussetzungen

Fans hatten in der Vergangenheit die Möglichkeit, unter die Top-Duelle zu verfolgen. Dies geschah oft über kostenlose Konten bei dem Streamingdienst. Ein kostenpflichtiges Abonnement war an den beiden Tagen am 13. Oktober und am 3. November nicht erforderlich. Die Nutzer müssen sich lediglich registrieren, um den Zugang zu erhalten. Diese Strategie soll die Reichweite der Liga erhöhen und neue Zuschauer anzusprechen. Die Verfügbarkeit hängt von den aktuellen Lizenzvereinbarungen ab.

Offizielle Pläne für weitere kostenlose Tage

Ob DAZN in der laufenden Champions-League-Saison 2026/27 weitere Konferenzen kostenlos anbieten wird, ist bislang nicht offiziell bekannt. Nach dem kostenlosen Angebot vom 13. Oktober zeigte der Streamingdienst auch die Dienstagskonferenz am 3. November gratis. Für die kommenden Champions-League-Spieltage hat der Streamingdienst bislang keine weiteren kostenlosen Konferenzübertragungen angekündigt. Die Fans müssen mit regulären Preisen rechnen, falls keine neuen Ankündigungen erfolgen. Die Transparenz über künftige Aktionen bleibt zunächst unklar.