DAZN zeigt alle Champions-League-Spiele am 25. November in der Konferenz. Ob die Livestream-Konferenz wieder kostenlos ist, bleibt unklar. Free-TV-Highlights gibt es bei ZDF und Joyn.

Am Mittwochabend, den 25. November 2026, steht der fünfte Spieltag der Champions-League-Ligaphase auf dem Programm. Der Streamingdienst DAZN überträgt alle neun angesetzten Partien exklusiv. Bereits um 18:00 Uhr startet die Live-Berichterstattung. Für Fans ist die Zusammenfassung aller Spiele unter dem Begriff Live-Konferenz zugänglich. Eine kostenlose Übertragung der Konferenz ist für diesen Termin jedoch nicht bestätigt.

Livestream und Free-TV Programmplan

Die DAZN-Übertragung der neun Begegnungen beginnt punktlich um 18:00 Uhr. Die Vorberichte zu den späteren Anstößen starten ab 20:15 Uhr. Fans können sich so umfassend auf die Top-Duelle vorbereiten. Das ZDF sendet ab 23:00 Uhr die Highlights des vierten Spieltags im Free-TV. Diese Sendung ist zudem kostenlos im Livestream auf der Plattform Joyn verfügbar.

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Zu den Highlights zählen unter anderem Zusammenfassungen der Partien von Borussia Dortmund. DAZN bietet zudem ausgewählte Champions-League-Highlights auf Abruf an. Diese sind auch mit einem kostenlosen Account abrufbar. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist für diesen Service nicht erforderlich. Der Streamingdienst nutzt dieses Angebot, um zusätzliche Reichweite zu generieren.

Verlauf der kostenlosen Übertragungen

In der Vergangenheit hat DAZN die Champions-League-Konferenz teilweise gratis übertragen. Ohne kostenpflichtiges Abonnement konnten Fußballfans unter die Top-Duelle verfolgen. Nach dem kostenlosen Angebot am 13. Oktober zeigte der Streamingdienst auch die Dienstagskonferenz am 3. November gratis. An diesen beiden Tagen war ein Premium-Abo nicht erforderlich.

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Fans benötigten lediglich einen kostenlosen DAZN-Account, um die Konferenz zu sehen. Die Nutzung dieser Optionen war für alle Nutzer ohne weitere Barrieren möglich. Dies ermöglichte einen breiten Zugang zu den europäischen Fußballspielen. Die Strategie diente offenbar der Kundenbindung und Reichweitenausweitung. Ob sich dieses Muster fortsetzt, bleibt abzuwarten.

Offizielle Pläne für die Saison 2026/27

Ob DAZN in der laufenden Champions-League-Saison 2026/27 weitere Konferenzen kostenlos anbieten wird, ist bislang nicht offiziell bekannt. Für die kommenden Champions-League-Spieltage hat der Streamingdienst keine weiteren kostenlosen Konferenzübertragungen angekündigt. Die Verfügbarkeit der Live-Konferenz hängt somit von aktuellen Geschäftsentscheidungen ab.

Ein kostenpflichtiges Abonnement bleibt die Regel für den Vollzugriff auf alle Spiele. Die Ausnahmebildung der vergangenen Wochen war nicht automatisch für alle Terminals gültig. Fans müssen mit offenen Karten spielen und sich auf offizielle Ankündigungen verlassen. Die Transparenz seitens des Anbieters bleibt hinsichtlich der kostenlosen Formate ungewiss. Wer die Live-Konferenz am 25. November sehen will, sollte den Dienst prüfen.