Der Sport-Internetsender DAZN hat nach jahrelanger Verlustphase erstmals Gewinne in Deutschland erzielt. Die Geschäftsführerin Alice Mascia kündigte an, dass DAZN ab der zweiten Jahreshälfte 2024 nachhaltig profitabel sein werde. Das Unternehmen sieht sich damit als Vorreiter in der Sportbranche und hofft, dass diese Entwicklung weiteren Investoren Vertrauen schenken wird.

Leonard Blavatnik , der Gründer von DAZN , wurde in der Ukraine geboren und besitzt sowohl die US-amerikanische als auch die britische Staatsbürgerschaft. DAZN , der Sport -Internetsender, erzielt erstmals über einen längeren Zeitraum Gewinn e. \u201cWir werden in Deutschland seit der zweiten Jahreshälfte 2024 durchgängig profitabel sein\u201d, sagte Geschäftsführerin Alice Mascia . DAZN werde \u201c auf Basis der gesamten Saison 2024/25 profitabel sein\u201d, kündigte sie an.

\u201cDas ist ein Meilenstein für die Sportbranche, denn das hat in Deutschland – in einem zweifellos herausfordernden Marktumfeld – noch keine Sportplattform zuvor geschafft\u201d, sagte die Deutschland-Chefin, ohne Details oder Zahlen zu nennen. DAZN ist seit 2016 in Deutschland tätig. \u201cWir zeigen, dass mit Live-Sport nachhaltiges Wachstum und Profitabilität möglich sind\u201d, betonte die italienische Managerin, die auch schon beim Pay-TV-Sender Sky gearbeitet hat. \u201cDavon profitiert letztlich die gesamte Branche, denn das schafft Vertrauen für weitere Investitionen.\u201d Deutschland und Japan waren die ersten großen Märkte des Sport-Streaminganbieters. Inzwischen ist DAZN weltweit tätig und investiert weiterhin mehrere Milliarden pro Jahr in Medien-Rechte und in den Kauf anderer Sender wie Foxtel in Australien. Mehrheitsaktionär ist das Unternehmen Access Industries, das vom US-Milliardär Leonard Blavatnik gegründet wurde. Für 2025 erwartet das Unternehmen nach eigenen Angaben einen Umsatz von sechs Milliarden US-Dollar (5,77 Milliarden Euro). Blavatnik hat der \u201cFinancial Times\u201d zufolge seit der Gründung bisher Investitionen von 6,45 Milliarden Euro getätigt und zuletzt noch einmal um mehrere hundert Millionen nachgebessert. Der weltweite Verlust habe 2023 bei 1,35 Milliarden Dollar gelegen. Hierzulande zählen die Champions League und die Bundesliga zu den wichtigsten Medien-Rechten, die DAZN erworben hat. Der Sender überträgt die mit Abstand meisten Spiele der Königsklasse und darf in der kommenden Erstliga-Saison die Sonntagsspiele und die Konferenz am Samstagnachmittag zeigen. \u201cSie wird uns helfen, unseren Wachstumskurs fortzusetzen\u201d, sagte Deutschland-Chefin Mascia.





