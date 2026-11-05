DAZN und Amazon Prime Video: Kommentatoren für Champions League 2026/27

Übersicht über alle Moderatoren und Experten der UEFA Champions League 2026/27 bei DAZN und Amazon Prime Video.

Die Übertragungsrechte an der UEFA Champions League für die Saison 2026/27 werden erneut zwischen den Streaming-Anbietern DAZN und Amazon Prime Video aufgeteilt. DAZN zeigt dabei den Großteil der europäischen Klubwettbewerbe, während Amazon Prime Video exklusiv ein ausgewähltes Spiel am Dienstag überträgt. Diese Aufteilung gilt auch für hochkarätige Begegnungen wie die Partie zwischen RB Leipzig und Manchester City, die in den Fokus der deutschen Zuschauerschaft rückt.

DAZN-Kommentatoren und Moderatoren im Detail

DAZN setzt auf eine breite Palette an bekannten Fußballstimmen für die Live-Kommentare. Die Moderation der Übertragungen wird je nach Begegnung von verschiedenen Mitgliedern des DAZN-Teams übernommen. Nach dem Abschied von Laura Wontorra hat sich Daniel Herzog als eine der prägenden Figuren etabliert. Er ist häufig für die Einleitung und Begleitung der Sendungen verantwortlich.

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Für Konferenzübertragungen vor oder nach den Spielen treten oft Tobi Wahnschaffe und Christoph Stadtler in die Moderationsrolle. Die genaue Zusammenstellung der Teams ist variabel und hängt stark vom jeweiligen Spieltag sowie der Bedeutung der einzelnen Partien ab. Es handelt sich bei den genannten Namen nicht um eine feste, unerschütterliche Personalliste, sondern um ein Rotationssystem.

Auch im Expertenbereich gibt es bei DAZN Veränderungen zu verzeichnen. Die Analysten begleiten die Spiele vor und nach dem Anpfiff mit Bewertungen und Taktikanalysen. Bei ausgewählten Top-Partien agieren sie zudem als Co-Kommentatoren während des Live-Matchgeschehens. Dies gewährleistet eine fachliche Tiefe, die von den Zuschauern wahrgenommen wird.

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Amazon Prime Video: Festes Team um Hannes Herrmann

Amazon Prime Video vertraut auch in der Saison 2026/27 auf ein eingespieltes und etabliertes Team für die exklusiven Dienstagsspiele. Für die Hauptaufgabe des Spielkommentars ist in der Regel Hannes Herrmann zuständig. Er übernimmt die narrativen Aufgaben während der 90 Minuten Spielzeit und steuert die Aufmerksamkeit der Zuschauer.

Unterstützt wird Herrmann hierbei von Benedikt Höwedes als Co-Kommentator. Höwedes bringt als ehemaliger Nationalspieler wertvolle praktische Erfahrungen in die Analyse ein. Diese Kombination aus erfahrener Stimme und taktischem Know-how soll die Qualität der Exklusivübertragung sicherstellen und die viewer retention erhöhen.

Übertragungsplan und strategische Verteilung

Die Aufteilung der Spiele zwischen den beiden Anbietern ist klar strukturiert. DAZN ist der Hauptträger der Übertragungen und zeigt alle Spiele am Mittwoch. Ergänzend dazu werden sämtliche Partien am Dienstag von DAZN übertragen, mit Ausnahme eines einzigen Spiels, das exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen ist.

Diese strategische Platzierung ermöglicht es den Nutzern, einen umfassenden Überblick über das europäische Vereinsfußballgeschehen zu behalten. Für Fans von Mannschaften wie RB Leipzig oder Manchester City ist es daher wichtig, beide Plattformen im Blick zu behalten, um keine der relevanten Begegnungen zu verpassen. Die genaue Terminierung der nächsten Spieltage wird durch die UEFA vorgegeben.

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Redaktionelle Einordnung und KI-Nutzung

Bei der Erstellung dieser Übersicht zur Kommentatorenlandchaft der Champions League 2026/27 kam Unterstützung durch generative Künstliche Intelligenz zum Einsatz. Dies dient dazu, große Datenmengen an Informationen schnell und strukturiert aufzubereiten. Die Identifikation der zuständigen Personen bei DAZN und Amazon Prime Video erfolgt dabei durch Mustererkennung.

Nach der automatisierten Erzeugung wurde der Beitrag jedoch von der Redaktion sorgfältig geprüft. Diese menschliche Kontrolle stellt sicher, dass alle genannten Namen wie Daniel Herzog, Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes korrekt zugeordnet sind. Sie bestätigt zudem die Richtigkeit der Aufteilung der Übertragungsrechte für die aktuelle Saison. Nur so kann eine verlässliche Informationsquelle für die Fußballfans entstehen.

Die Transparenz über die Moderatoren und Experten hilft den Zuschauern, sich in der vielfältigen Medienlandschaft zurechtzufinden. Ob DAZN oder Amazon Prime Video, die Qualität der Kommentare bleibt ein zentrales Entscheidungskriterium für Abonnenten. Die genannten Namen stehen für jahrelange Erfahrung im deutschen Fußball-fernsehen. Ihre Arbeit prägt die emotionale Bindung der Fans zu den jeweiligen Mannschaften und Ligen.