Die Deutsche Bahn senkt Punkte-Preise bis 30. November. Wir analysieren, ob die reduzierten Flex-Freifahrten und eCoupons wirklich einen besseren Gegenwert als die regulären Bonusfahrten bieten.

Die Deutsche Bahn hat ihr BahnBonus-Programm bis zum 30. November gezielt für den Black Friday umgestellt und dabei diverse Prämien deutlich günstiger gemacht. Während Reisende in der Luft regelmäßig Meilen sammeln, können Bahn-Kunden in Deutschland nun mit Bonus-Punkten sparen. Doch die entscheidende Frage für jeden Kunden lautet: Wo liegt tatsächlich der beste Gegenwert für das angesparte Guthaben? Diese Berechnung ist besonders relevant für Nutzer, deren Punkte bald verfallen und die daher den Druck spüren, sie zeitnah einzulösen.

Rechenbeispiel: Wert der Flex-Freifahrt

Ein konkretes Rechenbeispiel zeigt das Potenzial der Aktion auf. Eine reguläre Flex-Freifahrt ohne Zugbindung kostet aktuell in der 2. Klasse 2000 Punkte statt der üblichen 2500 Punkte. In der 1. Klasse sinkt der Preis von 3500 auf 2800 Punkte. Für Hin- und Rückfahrten müssen Reisende in der 2. Klasse 3200 statt 4000 Punkte einlösen, in der 1. Klasse entsprechend 4800 statt 6000 Punkte. Diese Rabatte lohnen sich vor allem bei teuren, kurzfristig gebuchten Fahrten, bei denen der reguläre Ticketpreis hoch ist.

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Nehmen wir an, eine reguläre Hin- und Rückfahrt kostet 200 Euro. Spart man diesen Betrag durch eine Freifahrt, berechnet sich der Gegenwert pro Punkt. Geteilt durch die 2000 Punkte für die 2. Klasse ergibt dies einen Wert von bis zu 10 Cent pro Punkt. In der 1. Klasse steigt dieser Wert sogar auf bis zu 12 Cent pro Punkt. Dieser hohe Wert entsteht, weil der nominelle Ticketpreis durch die Punktezahlung vollständig kompensiert wird, was eine signifikante Rendite auf das eingesparte Guthaben darstellt.

Alternativen: eCoupons und normale Bonusfahrten

Bevor Kunden zuschlagen, empfiehlt es sich, die konkrete Verbindung und Alternativen zu prüfen. Normale Freifahrten mit Zugbindung sind bereits in der 2. Klasse ab 750 Punkten und in der 1. Klasse ab 1250 Punkten erhältlich. Wer seine Reise bereits fest geplant hat, kann mit diesen Standard-Bonusfahrten deutlich weniger Bonus-Guthaben verbrauchen. Die reduzierte Flex-Freifahrt lohnt sich daher in diesem Fall weniger, da der Punktverbrauch höher ist als bei der gebundenen Alternative.

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Bei den eCoupons überrascht besonders, dass der 5-Euro-Gutschein am attraktivsten ist. Dieser kostet nur 150 statt 250 Punkte, was einem Gegenwert von 3,33 Cent pro Punkt entspricht. Gutscheine in den Nennwerten von 20, 30 und 50 Euro bringen demgegenüber jeweils nur 2,5 Cent pro Punkt. Wer also lediglich Punkte retten möchte, um kleine Beträge zu begleichen, ist mit dem 5-Euro-Coupon rechnerisch am besten bedient, solange der Nutzen den Kosten standhält.

Strategie bei drohendem Punkteverfall

Falls BahnBonus-Punkte drohen zu verfallen, kann die aktuelle Aktion sehr interessant sein, insbesondere bei den Flex-Freifahrten. Der Prozess sieht vor, dass der Kunde zunächst einen Buchungscode erhält. Dieser Code ist zwölf Monate lang gültig, sodass Punkte jetzt eingelöst und die Fahrt zu einem späteren Zeitpunkt gebucht werden kann. Diese Flexibilität hilft, das Risiko eines Verfalls effektiv zu umgehen.

Bei niedrigen Ticketpreisen wie 6,99 Euro lohnt sich der Einsatz von Punkten jedoch nicht. In solchen Fällen ist die normale Bonusfahrt mit Zugbindung der bessere Deal, da sie ab 750 Punkten ebenfalls verfügbar ist. Bei teuren Fahrten oder hoher Flexibilität bleibt die reduzierte Flex-Freifahrt jedoch überlegen. Internationale Verbindungen sind in der Aktion nicht enthalten, aber ein Vergleich zeigt: 150 Euro kosten 1750 Punkte, das sind 8,6 Cent pro Punkt. Dieser Wert ist deutlich besser als die Geldgutscheine mit 2,5 bis 3,3 Cent pro Punkt.