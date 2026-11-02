DB InfraGO erhöht Trassenpreise: Bahnstrecke Pirna-Neustadt droht Aus

Die Deutsche Bahn erhöht die Gleisnutzungsgebühren massiv. Der Verkehrsverbund Ostsachsen prüft die Einstellung der stark unterausgelasteten RB71 Verbindung in der Sächsischen Schweiz.

Die Regionalbahnverbindung RB71 zwischen Pirna und Neustadt (Sachsen) steht vor der kompletten Einstellung. Der Betreiber, der Zweckverband Verkehrsverbund Ostsachsen, kündigt an, den Schienenverkehr auf dieser Strecke aufgrund drastisch gestiegener Trassenpreise der DB InfraGO einzustellen. Die DB-Tochter verlangt für das Jahr 2026 statt der ursprünglich veranschlagten 2,7 Millionen Euro nun rund 3 Millionen Euro an Nutzungsgebühren.

Milliardenschwere Sanierung bei schwacher Nachfrage

Die DB InfraGO hat in den letzten Jahren erhebliche Summen in die Instandsetzung der 31 Kilometer langen, nicht elektrifizierten Strecke investiert. Allein zwischen Dezember 2025 und Juni 2026 flossen 12,9 Millionen Euro in den Bau von 5,6 Kilometer neuem Gleis und die Sanierung eines Kilometer langen Bahndamms. Zudem wurden 1,2 Millionen Euro für weitere Instandhaltungsarbeiten aufgewendet. Bereits in den Vorjahren 2023 und 2024 wurden rund 3,4 Millionen Euro in Sicherungsanlagen wie Fußwegquerungen, innerdienstliche Überwege und Bahnübergänge investiert. Trotz dieser massiven Investitionen in die Infrastruktur verzeichnen die Züge kaum Fahrgäste. Im Jahr 2025 nutzten werktags durchschnittlich nur 1.205 Personen die Verbindung, an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen waren es sogar nur 448 Passagiere.

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DB InfraGO kündigt Preiserhöhung an

Laut einer Mitteilung der Deutschen Bahn ist ein Preisanstieg der Trassenentgelte um 7,7 Prozent avisiert. Der Verkehrsverbund Ostsachsen teilt mit, dass diese Erhöhung direkt auf Entscheidungen der DB InfraGO zurückzuführen sei, die sowohl die Sanierung der Strecke als auch die neuen Preise initiiert haben. Für die laufende Instandhaltung der Strecke sind zudem jährlich rund 700.000 bis 800.000 Euro fällig. In den kommenden Jahren stehen zudem Weichen- und weitere Gleiserneuerungen bei Dürrröhrsdorf an. Auf die Frage, was mit der sanierten Strecke geschehen soll, wenn kein Zug mehr fährt, gibt es seitens der Deutschen Bahn derzeit noch keine klare Aussage.

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Bund der Steuerzahler kritisiert Misswirtschaft

Dirk Mohr, der Chef des Bundes der Steuerzahler in Sachsen, äußert sich bestürzt über die Entwicklung. Er bezeichnet die Situation als vollkommen absurd, da unterschiedliche Topf verwaltet würden: Während der eine Topf viel Geld für die Trasse bereitstellt, bestelle der Verkehrsverbund Züge auf einer wenig genutzten Strecke. Wenn dann die Preise erhöht werden und die Einstellung droht, sei dies niemandem zu erklären. Mohr sieht hier ein strukturelles Problem der Finanzierung und Koordinierung im Schienenverkehr der Region.

RB71 ist schwächste Linie im Großraum Dresden

Die RB71 verkehrt werktags im Stundentakt von 6 bis 22 Uhr, insgesamt 34 Mal hin und zurück. Sie verläuft von Pirna nach Neustadt (Sachsen) und führt zu bestimmten Zeiten sogar weiter bis Sebnitz. Der Streckennetzbetreiber ist die 100-prozentige Bahntochter DB InfraGO. Der Zweckverband Verkehrsverbund Ostsachsen hat die RB71 ganz oben auf die Streichliste gesetzt. Sie gilt als die am schwächsten nachgefragte Linie im gesamten Verbundgebiet des Großraums Dresden. Die Geschichte der Verbindung zwischen Pirna und Neustadt reicht rund 150 Jahre zurück. Mit den Haltestellen in Dürrröhrsdorf, Helmsdorf und Krumhermsdorf hatte die Linie einst eine wichtige Funktion für die ländliche Anbindung. Durch die aktuellen Preisdruck der DB InfraGO und die daraus resultierende Unrentabilität aus Sicht des Bestellers steht nun das Ende einer langjährigen Verbindung im Raum.