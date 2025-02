DB und EVG erzielen Tarifabschluss mit 6,5 Prozent mehr Gehalt

Die Deutsche Bahn und die EVG vereinbaren einen Tarifabschluss mit 6,5 Prozent mehr Gehalt für die Mitarbeiter in mehreren Schritten über 33 Monate. Der Vertrag gilt bis Dezember 2027 und bietet den Beschäftigten zudem Kündigungsschutz während des Sanierungsprogramms S3.

Die Deutsche Bahn (DB) und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft ( EVG ) haben nach nur drei Wochen und drei Verhandlungsrunden ohne Streiks einen Tarifabschluss erzielt. Die Mitarbeitenden erhalten in mehreren Schritten über knapp drei Jahre insgesamt 6,5 Prozent mehr Geld. Mitarbeitende im Schichtdienst erhalten eine zusätzliche Lohnerhöhung . Der Tarifvertrag läuft 33 Monate bis Dezember 2027: Er umfasst damit den vollen Zeitraum des Sanierungsprogramms S3.

So lange gilt für die Beschäftigten auch ein Kündigungsschutz. \Martin Seiler, Personalvorstand der DB, lobte den Abschluss als „ausgewogen“ und betonte, dass er sowohl den Bedürfnissen der Gewerkschaft als auch der DB gerecht werde. Die sehr lange Laufzeit von 33 Monaten biete der Bahn die dringend benötigte Planungssicherheit für die erfolgreiche Sanierung. \„Nur mit der sehr langen Laufzeit waren die vereinbarten Lohnerhöhungen und die Verlängerung der Beschäftigungssicherung möglich“, erklärte Seiler. „Unsere Mitarbeitenden machen jeden Tag einen tollen Job. Es ist uns wichtig, diese besondere Leistung auch in herausfordernden Zeiten zu würdigen.“ Die Lohnerhöhungen werden in mehreren Schritten erfolgen: 2 Prozent ab Juli 2025, 2,5 Prozent ab Juli 2026 und 2 Prozent tarifliches Zusatzgeld ab Dezember 2027 (als jährliche Einmalzahlung). Zusätzlich erhalten Schichtarbeiter eine weitere Lohnerhöhung. Seiler betonte, dass die DB mit dem Ergebnis zufrieden sei und es ein „vernünftiges Gesamtpaket“ sei, das der besonderen Situation der Bahn gerecht werde. Der schnelle und reibungslose Abschluss ohne Streiks sei auch für die Kunden und Fahrgäste eine gute Nachricht





Tarifabschluss Deutsche Bahn EVG Lohnerhöhung Kündigungsschutz Sanierungsprogramm S3

