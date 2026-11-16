David-Beckhams Lizenzhalter DB Ventures klagt Coty auf 41 Millionen Dollar Schadensersatz. Vorwurf: Unbefugte Verkäufe von Düften in Discount-Shops wie Poundland.

DB Ventures, das Lizenz unternehmen hinter der Markenagentur von David und Victoria Beckham, hat rechtliche Schritte gegen den Parfüm hersteller Coty eingeleitet. Der Rechtsstreit dreht sich um die unbefugte Verteilung von David-Beckham- Parfüm s in unautorisierten Einzelhandelsgeschäften im Vereinigten Königreich. Als konkrete Beispiele für diese Verstöße gegen die Vertriebsvereinbarungen führen die Kläger den britischen Discounter Poundland sowie Tankstellen an.

Unbefugte Vertriebsschleusen und Markenimage-Schäden

Laut den Gerichtsunterlagen, auf die Medien berichten, wurde die fragliche Parfümlinie in sogenannten Schnäppchenkörben in Tankstellen gesichtet. DB Ventures gibt an, über den Verkauf von Waren über nicht genehmigte Vertriebskanäle informiert worden zu sein. Die Kläger argumentieren, dass diese Praxis das sorgfältig gepflegte Lifestyle- und Luxusimage der Marke David Beckham erheblich schädigt. Sir David Beckham habe sein Image über Jahrzehnte hinweg aufgebaut, und die Assoziation mit Discount-Produkten würde diesem Ruf entgegenstehen.

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Vertragssituation zwischen DB Ventures und Coty

Coty ist seit mehr als einem Jahrzehnt mit der Marke von David Beckham kooperiert. In diesem Zeitraum hat der Parfümhersteller mehr als 30 verschiedene Düfte auf den Markt gebracht, die dem Namen des Fußballstars gewidmet sind. Trotz dieser langen Partnerschaft wirft DB Ventures Coty vor, die vereinbarten Vertriebsregeln missachtet zu haben. Die Kläger sehen in den unbefugten Verkäufen einen Bruch der vereinbarten Marktstrategie und eine Gefährdung der Markenwahrnehmung.

Finanzielle Forderungen und gegenseitige Vorwürfe

DB Ventures fordert Entschädigungen und Schadensersatz in Höhe von insgesamt 41 Millionen Dollar. Dieser Betrag setzt sich aus einer Schätzung der verkauften Ware im Wert von mindestens 24 Millionen Dollar sowie weiteren Schadensersatzforderungen zusammen. Die Anwälte von DB Ventures behaupten, dass Coty durch diese Maßnahmen handelte. Im Gegenzug wirft Coty DB Ventures vor, die Klage lediglich zu nutzen, um den Vertrag zwischen beiden Firmen vorzeitig beenden zu wollen.

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Emotionale Reaktionen und Marktpositionierung

In der Klageschrift äußert DB Ventures Schock und Bestürzung über die Entdeckung der unbefugten Vertriebswege. Die Kläger beschreiben das Verhalten von Coty als Ausdruck von Verzweiflung und Gier. Man müsse sicherstellen, dass alle Markenlizenzpartner das hochwertige Image der Marke wahren. Dies dient dem Schutz des wertvollen Assets, das David und Victoria Beckham in den vergangenen Jahren aufgebaut haben.

Zukünftige Entwicklungen und rechtliche Schritte

Der Rechtsstreit wirft Fragen nach der künftigen Zusammenarbeit der beiden Unternehmen auf. Während DB Ventures auf finanzielle Kompensation und die Unterbindung der unbefugten Verkäufe pocht, strebt Coty möglicherweise die Vertragsauflösung an. Die Klage könnte langfristige Auswirkungen auf die Vertriebsstrategien von Celebrity-Partnerschaften in der Parfümindustrie haben. Alle Beteiligten werden nun die gerichtlichen Auseinandersetzungen abwarten müssen, um die endgültige Positionierung der Marke David Beckham zu klären.