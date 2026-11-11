DBB-Frauen erreichen bei WM‑Heimfeld Ende vierte Platz

Die deutsche Frauen-Basketballnationalmannschaft sicherte sich bei der historischen WM in Berlin erstmals ein Viertelfinale und landete endgelesen als Vierte. Mit den Erfolgen kommen sie in die EM‑Qualifikation, während Stars wie Leonie Fiebich ihre Karriere-Nachspiele planen.

Die Frauen des Deutschen Basketballbundes (DBB) erreichten bei der Weltauswahl in Berlin erstmals ein Viertelfinale und schlossen die Turnierung als Vierte ab. Der Erfolg markiert den bislang größten Höhepunkt in der Geschichte des Mannschaftsprogramms und beschleunigt die Vorbereitungen für die Europameisterschaften 2027.

Erster Auftritt im Viertelfinale - Heimvorteil zählt

Durch einen historischen Einzug ins Halbfinale gelingt es der Mannschaft, die in Berlin erstmals zum Viertelfinale gehört. Im Verlauf der Spiele nutzte das Team den Heimvorteil effektiv, um das Aufgabenteil des Turniers erfolgreich abzuschließen. Die deutsche Auswahl endete letztlich als Vierte, ein Beleg für die stetig wachsende Leistungsfähigkeit des Basketballs im Frauenbundes.

Also read BVB-Frauen wollen Zuschauerrekord der Frauen-Regionalliga beim Revierderby knacken

Leonie Fiebich - 50. Länderspiel trotz Ermüdungsbruch

Spielerin Leonie Fiebich (26) absolvierte ihr fünfzigstes Länderspiel, nachdem sie kurz zuvor bei der WM einen Ermüdungsbruch im Mittelfuß hinterlassen hatte. Trotz Schmerzen erklärte sie in einem Podcast, sie sei mit ein wenig Schmerzeindruck durchgekommen und sei zurückgekehrt, um die Saison in der WNBA zu beenden. Ihr Kommentar zeigte die Entschlossenheit, die für den weiteren Spielverlauf der Mannschaft wesentlich ist.

Advertisement

EM‑Qualifikation und Mannschaftsstruktur im Fokus

Der Auftakt der EM‑Qualifikation begann mit einem Übungsspiel gegen Ungarn, das die Nationalmannschaft 64:70 verloren hat. Die Niederlage zeigte, dass die Auswahl trotz bester Anwesenheit noch auf ihrer Form arbeiten muss. Dabei fehlen aktuell Spielerinnen wie Clara Bielefeld, Nyara Sabally, Marie Gülich, Alexis Peterson‑Smalls und Lina Sontag - ein Hinweis darauf, dass die Teamklausel bereinigt werden muss, bevor die Europameisterschaft 2027 in Litauen, Belgien, Finnland und Schweden ansteht.

Ausblick - Project B und weitere Trainingsphase

Im Januar tritt Fiebich in die neue internationale Turnierliga "Project B" ein. Vorab steht die Qualifikation für die EM 2027 an, bei der die besten zwei Mannschaften jeder Vierergruppe einsteigen. Für die Grundaufstellung des Teams ist eine umfangreiche Trainingsphase geplant, um das Niveau gleichmäßig zu erhöhen. Die bevorstehende Serie gegen Dänemark und Portugal in Gentofte und Lissabon wird zudem die Schwere des Spielplans demonstrieren und die Mannschaft auf weitere Herausforderungen vorbereiten.