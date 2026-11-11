DBB-Frauen starten EM-Qualifikation mit Heimspiel gegen Ungarn

Die deutsche Basketballnationalmannschaft der Frauen beginnt die EM-Qualifikation am Mittwoch in Hamburg. Leonie Fiebich und Bundestrainer Olaf Lange blicken auf das Duell mit Ungarn.

Die deutsche Basketballnationalmannschaft der Frauen tritt am Mittwochabend um 19 Uhr in Hamburg zur EM-Qualifikation an. Das Auftaktduell findet gegen Ungarn statt und wird im Magenta TV übertragen. Die Spielerinnen wollen den Momentum aus der erfolgreichen Weltmeisterschaft nutzen.

Leonie Fiebich sieht Team bereit für Herausforderung

Topspielerin Leonie Fiebich betonte vor dem Spiel die positive Stimmung im Kader. Sie freue sich sehr darauf, mit einem Heimspiel gegen einen starken Gegner zu beginnen. Trotz einiger Ausfälle im Aufstellungsblick hält sie ihr Team für vollständig vorbereitet auf die physische Belastung durch den ungarischen Gegner. Die 26-jährige WNBA-Spielerin von New York Liberty fühlt sich dem Druck gewachsen und möchte die Erfahrung vom Halbfinaleinzug bei der Heim-WM mit in diese neue Phase nehmen.

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Olaf Lange warnt vor überzogener Euphorie

Bundestrainer Olaf Lange zeigte sich nach dem Training am Montagabend in Hamburg-Wilhelmsburg deutlich vorsichtiger als seine Starspielerin. Er verwies auf viele Verletzungen im aktuellen Kader und nannte Ungarn eine starke Mannschaft, besonders wenn alle Spielerinnen verfügbar sind. Lange erklärte, er sei angespannter als noch während der WM-Phase. Er mahnte zur Vorsicht, da der Erfolg der vergangenen Monate nicht automatisch auf die aktuelle Situation übertragbar sei.

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Fans sollen Atmosphäre im Hamburger Stadion lenken

Das Team des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) möchte die Unterstützung der Anhänger mitreißen und erwartet eine stimmungsvolle Atmosphäre. Leonie Fiebich spürt die Liebe der Fans und hofft, dass diese Begeisterung anhält. Durch den Einzug ins Halbfinale hat sich die Rolle der Nationalmannschaft verändert. Lange Zeit galt das Team als Underdog, nun muss es mit der neuen Erwartungshaltung umgehen. Fiebich ist überzeugt, dass die Gruppe diesen Wandel erfolgreich meistern wird.

Verbleibende Spiele bestimmen Playoff-Plätze

Nach dem Heimspiel gegen Ungarn reist die DBB-Auswahl am Samstag nach Dänemark für ein weiteres Auswärtsspiel. Es schließt sich ein drittes Spiel in Portugal an. Die Rückspiele der Qualifikationsgruppe finden im Februar statt. Die beiden erstplatzierten Mannschaften der Gruppe qualifizieren sich direkt für die EM 2027. Die Ergebnisse dieser Partie werden entscheidend sein für den weiteren Verlauf der Kampagne.