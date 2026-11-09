DBB-Frauen starten EM-Vorbereitung in Hamburg mit klarem Ziel

Nach der WM starten die DBB-Frauen mit verändertem Kader in die EM-Vorbereitung in Hamburg. Jana Büchner betont die Notwendigkeit, Druck zu verkraften, während das Team mit Schnitzel und Döner neue Energie bezieht.

Die deutsche Frauen- Basketball nationalmannschaft der DBB hat ihre intensive Vorbereitung auf die bevorstehende Europameisterschaft offiziell wieder aufgenommen. Der Trainingsauftakt erfolgte in der Hafenstadt Hamburg, wo sich das Team auf die hohen Anforderungen des nächsten großen Turniers einstellt. Jana Büchner, eine der Führungsspielerinnen der Auswahl, führte die Rückkehr des Kaders in den Spitzensport an und verwies dabei auf die noch frischen Eindrücke der kürzlich beendeten Weltmeisterschaft.

Emotionale Rückkehr ins Team in Hamburg

Der Übergang von der WM-Phase zur EM-Vorbereitung fällt den Athletinnen nach eigenen Angaben leicht, da die Gruppenzusammengehörigkeit bereits erhalten geblieben ist. Jana Büchner beschrieb das Gefühl der schnellen Wiederkehr als positiven Aspekt, der es ermöglicht, direkt an die Leistungen des vorherigen Turniers anzuknüpfen. Die Spielerinnen nutzen die kurze Pause vor dem Restart auch für familiäre Kontakte und kulinarische Erholungsphasen, um die psychische Belastung des Hochleistungssports auszugleichen.

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Im Zentrum der aktuellen Trainingsphase steht in Hamburg die schrittweise Steigerung der Intensität. Das Team fokussiert sich darauf, die technische und taktische Ausführung unter erhöhtem physischen Druck zu optimieren. Die Spielerinnen wissen um die Bedeutung dieser Vorbereitungszeit, um Schwachstellen aus der WM zu eliminieren und die individuelle sowie kollektive Spielstärke für die Gruppenphase der EM zu maximieren. Der Fokus liegt dabei auf der schnellen Wiederaufnahme des Mannschaftsspiels nach der persönlichen Erholungsphase.

Kaderveränderungen durch Verletzungen und Ausfälle

Der für die EM anreisende Kader weist signifikante Änderungen im Vergleich zum WM-Aufgebot auf, da mehrere Leistungsträgerinnen aus unterschiedlichen Gründen fehlen. Clara Bielefeld, die an der Texas Christian University spielt, sowie Alexis Peterson-Smalls vom spanischen Verein Valencia sind nicht im aktuellen Teilnehmerkreis enthalten. Auch Lina Sontag von Cadi la Seu zählt nicht zur Reisegruppe für die Trainingslagerphase in Deutschland.

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Ein weiterer wesentlicher Ausfall ist Nyara Sabally, die vom WNBA-Team Toronto Tempo stammt. Sie kann aufgrund einer frisch durchgeführten Operation vorerst nicht am Teamtraining teilnehmen. Zudem fehlt Marie Gülich vom australischen Verein Townsville Fire, die als wichtige Legionärin im europäischen Spielbetrieb verankert ist. Diese Abwesenheiten zwingen den Trainerstab und die Kapitänin Jana Büchner dazu, die verbliebenen Spielerinnen schneller in taktische Schlüsselrollen zu integrieren.

Kulinarische Gewohnheiten und Mentalitätscheck

Der mentale Umgang mit dem Druck stellt eine der zentralen Herausforderungen dar, die die WM offenbart hat. Jana Büchner identifizierte die defensiven Leistungen der Teams aus Spanien und Frankreich als extrem physisch intensiv. Der deutsche Kader muss nun nachweisen, dass er mit diesem hohen physischen und mentalen Druck besser umgehen kann als beim letzten großen Turnier. Die Spielerinnen arbeiten daran, die eigene Identität zu bewahren, ohne sich von der Aggression der Gegnerinnen aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen.

Zielsetzung und strategische Ausrichtung

Die sportliche Leitplanke für die kommenden Wochen ist klar definiert: Die DBB-Frauen streben den Gewinn aller Gruppenspiele an. Jana Büchner betonte, dass die Mannschaft durch die WM-Leistungen bereits ein Statement gesetzt habe und dieses Level nun bestätigen wolle. Die Spielerinnen fühlen sich durch die bisherige Erfolgsgeschichte bestärkt, sehen aber in der kontinuierlichen Arbeit an der eigenen Verbesserung den entscheidenden Hebel.

Die EM-Vorbereitung dient somit nicht nur der Taktikfindung, sondern vor allem der Stabilisierung der psychischen Widerstandsfähigkeit. Indem das Team in Hamburg die Grundlagen legt, soll sichergestellt werden, dass die Athletinnen auch in entscheidenden Spielsituationen ruhig und fokussiert bleiben. Der Weg zur Titelverteidigung oder einem ähnlichen Erfolg beginnt mit der Bewältigung der aktuellen Hürden im Trainingsalltag und der schrittweisen Anpassung an die neuen Kadergegebenheiten.