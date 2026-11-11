DBB-Frauen verlieren EM-Qualifikation gegen Ungarn mit 64:70

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Frauen verliert das Auftaktspiel der EM-Qualifikation in Hamburg deutlich gegen Ungarn und steht unter Druck.

Die deutschen Basketballerinnen des Deutschen Basketball Bundes haben ihr erstes Spiel in der Qualifikation für die Europameisterschaft verloren. Das Team von Bundestrainer Olaf Lange unterlag am Mittwochabend im Hamburger Inselparkarena dem ungarischen Nationalteam mit einem Endstand von 64 zu 70 Punkten. Die Halbzeitpause stand bei 33 zu 41, was den Rückstand bereits früh festlegte. Dieser Start in die Qualifikationsrunde entspricht nicht den hohen Erwartungen, die nach dem vierten Platz bei der Weltmeisterschaft in Berlin gesetzt wurden.

Mangelnde Physis und Fehler belasten das deutsche Team

Bundestrainer Olaf Lange bewertete die Leistung seiner Spielerinnen kritisch und betonte, dass zwar hart gekämpft wurde, aber spielerisch keine gute Vorstellung geboten wurde. Besonders die physische Überlegenheit der ungarischen Spielerinnen unter dem Korb bereitete der deutschen Abwehr große Schwierigkeiten. Lange verwies darauf, dass ihm aufgrund der Verletzungssorgen im Kader bewusst war, wie schwierig die Vorbereitung auf dieses Spiel werden würde. Viele technische Fehler und eine schlechte Wurfausbeute verhinderten einen erfolgreichen Angriff.

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Frieda Bühner und Leonie Fiebich als Topscorerinnen

Leonie Fiebich blieb mit 19 Punkten die beste Werferin des deutschen Teams, konnte jedoch den Gesamtrückstand nicht wettmachen. Frieda Bühner steuerte 17 Punkte zum Ergebnis bei und erklärte, dass die kurze Vorbereitungszeit nach den jeweiligen Saisonenden keine Ausrede für die schwache Darstellung sein dürfe. Beide Spielerinnen kamen aus ihren Clubs direkt in die Nationalmannschaft. Trotz dieser kurzen Zeitanspannung zeigte sich beim DBB-Team ein Manko an Konstanz, das insbesondere in der Offensive sichtbar wurde.

Schwieriger Verlauf mit offenem Visier in Hamburg

Das Spiel im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg begann mit einem offensiven Duell beider Mannschaften. Nach exakt drei Minuten erzielte Leonie Fiebich die erste deutsche Führung mit 7 zu 6 Punkten. Doch unkonzentrierte Abschlüsse führten dazu, dass Deutschland nach dem ersten Viertel mit acht Punkten Rückstand hinterherhinkte. Ein 9 zu 0 Lauf durch Ungarn innerhalb von zwei Minuten sorgte für die Wende, die Frieda Bühner erst später mit einem Dreierpunktversuch kurz vor Ende der Phase noch einmal annähern konnte.

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Verletzungsbedingte Ausfälle bei bekannten Stars

Wichtige Akteurinnen wie die Schwestern Nyara Sabally und Satou Sabally sowie Kapitänin Marie Gülich mussten verletzungsbedingt pausieren. Dennoch standen sieben WM-Fahrerinnen auf dem Parkett, darunter die komplette Starting Five. Emily Bessoir versuchte mit zwei aufeinanderfolgenden Dreiern das Momentum zurückzugewinnen und brachte das Team noch auf 60 zu 65 Punkte. Die Zweierquote lag zur Halbzeit jedoch nur bei 40 Prozent, was den Rückstand unvermeidbar machte und trotz verbesserter Defensive im zweiten Abschnitt nicht wendete.

Weiterer Spielplan und Druck auf das EM-Ticket

Nach der Auftaktniederlage geht es für die DBB-Frauen am kommenden Samstag in Dänemark weiter. Am darauffolgenden Dienstag folgt ein weiteres Auswärtsspiel gegen Portugal. Die Rückspiele der Vierergruppe, aus der sich die beiden Bestplatzierten ein Ticket für die Endrunde sichern, finden im Februar statt. Die EM-Endrunde selbst wird vom 16. bis 27. Juni 2027 in Belgien, Finnland, Litauen und Schweden ausgetragen. Der Druck auf das deutsche Team steigt nun deutlich an.