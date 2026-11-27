Auch ohne Kapitän Dennis Schröder und zahlreiche weitere namhafte Profis macht Titelverteidiger Deutschland den ersten Schritt Richtung Titelverteidigung des WM-Titels. Mit einem Sieg in einem Krimi gegen Lettland löst das Team von Bundestrainer Álex Mumbrú das Ticket nach Katar.

Deutschland ist bei der Basketball-WM 2027 dabei. Auch ohne Kapitän Dennis Schröder und zahlreiche weitere namhafte Profis macht Titelverteidiger Deutschland den ersten Schritt Richtung Titelverteidigung des WM-Titels.

Mit einem Sieg in einem Krimi gegen Lettland löst das Team von Bundestrainer Álex Mumbrú das Ticket nach Katar. Katar, die Weltmeister kommen! Die deutschen Basketballer können nach einem wahren Nervenkrimi für die Mission WM-Titelverteidigung planen. Auch ohne die NBA-Stars um Kapitän Dennis Schröder und viele EuroLeague-Profis löste die Nationalmannschaft am Freitag durch einen hart erkämpften 78:76 -Sieg im Qualifikationsspiel in Lettland vorzeitig das Ticket für das Wüstenturnier im kommenden Jahr . In der Xiaomi Arena von Riga, in der Deutschland im Vorjahr EM-Gold gewonnen hatte, war Welt-und Europameister Andreas Obst mit 25 Punkten bester deutscher Werfer. Den Deutschen hatte zuvor lediglich ein Erfolg zur erfolgreichen Qualifikation gefehlt.

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Mit acht Siegen und einer Niederlage sind sie in der Sechsergruppe K nicht mehr von den ersten drei Rängen zu verdrängen, die zur Endrundenteilnahme berechtigen. Das Heimspiel am Montag zum Jahresabschluss in Frankfurt am Main gegen Polen wird demnach zum Schaulaufen. Auch die letzten Qualifikationsbegegnungen im neuen Jahr in den Niederlanden und in Oldenburg gegen die Letten sind nicht mehr entscheidend. Bei der Weltmeisterschaft im Emirat dürfte nicht weniger als die Verteidigung des Titels das Ziel sein, zumindest aber die Qualifikation für Olympia 2028 in Los Angeles. Aufgrund zahlreicher Ausfälle und Absagen standen Bundestrainer Álex Mumbrú in Lettland aus der EuroLeague lediglich die EM-Helden Andreas Obst und Oscar da Silva vom FC Bayern zur Verfügung. Die NBA stellt ihre Spieler für die Länderspielfenster während der Saison bekanntermaßen nicht ab.