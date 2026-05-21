DC-Filmmakrer Nicolas Winding Refn möchte Batgirl-Film drehen, Warner Bros.-Präsident unbekannt

Einigen Fans wäre es wohl ein Glück, einen 'Batgirl'-Film von Nicolas Winding Refn zu sehen, doch aktuelle Projekte, wie ein 'Batgirl'-Film vor einigen Jahren, liefen auf grundlegene Probleme zu. Warner Bros.-Präsident stand nicht bekannt.

Regisseur Nicolas Winding Refn bestätigt, dass er gerne für DC arbeiten würde, insbesondere für ein ‘ Batgirl ’-Projekt.

"Das ist meine Herkunft," erklärt er über sein Interesse an der Comic-Figur. Refn, bekannt für sein visuelles Schaffen und neonlychtere Filme, sieht große Zukunft für ein Batgirl-Film. Ob Warner Bros. dazu steht, ist jedoch nicht bekannt. Ein Projekt, das vor Jahren scheiterte, wurde aber schließlich steuerlich abgeschrieben.

Nun, ob sich Warner Bros. in den nächsten Jahren für eine Batgirl-Verfilmung interessieren wird, ist offen. James Gunn, der die kreative Kontrolle über DC-Filme hat, ist bekannt für ungewöhnliche Projekte. Er wird im Herbst 2026 einen Horrorfilm veröffentlichen, den man wohl als den reinsten Albtraum-Material sehen kann





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