DC Studios plant neuen Constantine Film mit Francis Galluppi

DC Studios entwickelt einen neuen John Constantine Kinofilm mit Francis Galluppi als Drehbuchautor. Der Neuanfang nach Jahren der Planung wirft Fragen zur künftigen Besetzung auf.

DC Studios arbeitet aktuell an einem neuen Kinofilm über die düstere Figur John Constantine aus den Hellblazer-Comics. Francis Galluppi, der jüngst für seinen Thriller The Last Stop in Yuma County bekannt wurde, ist bereits als Drehbuchautor für das Projekt verpflichtet worden. Diese Neuigkeit beendet jahrelange Spekulationen der Fans und bestätigt, dass die Marke nach einer langen Pause wiederbelebt wird.

DC Studios startet kompletten Neuanfang mit neuen Drehbuchautor

James Gunn als Chef von DC Studios hat offiziell bestätigt, dass sich ein neuer Constantine-Film in der aktiven Entwicklungsphase befindet. Francis Galluppi übernimmt die Verantwortung für das Drehbuch und bringt damit frischen Wind in das lange geplante Projekt. Die Ankündigung sorgt für Verwirrung, da sie direkt mit früheren Plänen kollidiert, die einen anderen Weg versprachen. DC Studios entscheidet sich hier explizit für einen Neuanfang statt einer direkten Fortsetzung bestehender Konzepte.

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Keanu Reeves und frühere Pläne bleiben vorerst unklar

Bereits 2022 wurde gemeldet, dass Keanu Reeves erneut die Rolle des John Constantine übernehmen soll. Auch Regisseur Francis Lawrence und Drehbuchautor Akiva Goldsman waren in diesen frühen Planungen integriert. Reeves bestätigte im Jahr 2025, dass eine Filmidee bei DC Studios vorgestellt wurde und das Studio grünes Licht für die Entwicklung gab. Die aktuelle Strategie von DC Studios lässt jedoch offen, ob Reeves noch involviert ist oder durch einen anderen Schauspieler ersetzt werden wird.

Visuelle Distanz zur Comicvorlage beeinflusst Besetzung

Die Diskussion um die Besetzung wird durch die Tatsache geschürt, dass sich Keanu Reeves optisch stark von der klassischen Comicvorlage unterscheidet. Viele Fans und Kritiker sahen ihn daher nicht als die ideale Wahl für die Rolle des britischen Okkult-Detektiven. Dies eröffnet DC Studios die Chance, einen Schauspieler zu finden, der der ursprünglichen Darstellung näher kommt. Die Frage, wer Reeves ersetzen könnte, wird bereits hitzig in den Medien diskutiert.

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Strategischer Fokus auf Horror und übernatürliche Elemente

John Constantine gehört zu den ungewöhnlichsten Charakteren im DC-Universum und unterscheidet sich fundamental von klassischen Superhelden wie Superman oder Batman. Der britische Detektiv beschäftigt sich primär mit Dämonen, dunkler Magie und übernatürlichen Bedrohungen. Der aktuelle Film Clayface zeigt, dass DC Studios bereit ist, sich stärker auf Horror-Elemente einzulassen. Ein neuer Constantine-Film würde diesen strategischen Weg konsequent fortsetzen.

Fans warten seit Jahren auf Fortsetzung der Hellblazer Story

Die Erwartungen der Fangemeinschaft sind nach Jahren des Wartens hoch, doch der neue Ansatz gefällt nicht allen. Die Entscheidung für einen kompletten Neustart mit Francis Galluppi als Autor bedeutet, dass das alte Material möglicherweise beiseitegelegt wird. Dies löst bei Fans von Keanu Reeves einen bitteren Beigeschmack aus, da ihre Hoffnungen auf eine direkte Fortsetzung mit dem bisherigen Star vorerst enttäuscht werden. Die nächsten Monate werden zeigen, wie stark sich der neue Film von bisherigen Versuchen abheben wird.