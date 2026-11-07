DC Studios plant Neustart statt Sequel für John Constantine

DC Studios entwickelt einen neuen John Constantine Film mit Francis Galluppi. Keanu Reeves ist nicht mehr im Projekt involviert. Das Studio setzt auf Horror.

DC Studios hat eine deutliche Richtungsänderung bei der geplanten John Constantine -Verfilmung angekündigt. Das Studio arbeitet aktuell an einem neuen Kinoprojekt, das als kompletter Neuanfang konzipiert ist. Diese Entwicklung überrascht viele Beobachter, da lange Zeit von einer direkten Fortsetzung des bestehenden Films ausgegangen wurde. Die Ankündigung markiert ein Ende der langjährigen Wartezeit der Fans auf ein neues Lebenszeichen rund um den düsteren Dämonenjäger.

Wechselnde Besetzungspläne bei DC Studios

Francis Galluppi hat die Aufgabe übernommen, das Drehbuch für das neue Projekt zu schreiben. Galluppi ist zuletzt durch seinen Thriller "The Last Stop in Yuma County" aufgefallen. Zudem arbeitet er an einem kommenden Horrorfilm, was auf eine mögliche Genreeinschätzung des Studios hindeutet. Diese Neubesetzung steht im starken Kontrast zu den früheren Plänen. Akiva Goldsman war ursprünglich als Drehbuchautor für das Franchise vorgesehen.

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Die aktuelle Situation wirft Fragen bezüglich der ehemaligen Besetzung auf. Bereits im Jahr 2022 wurde offiziell bestätigt, dass Keanu Reeves erneut die Rolle des John Constantine schlüpfen sollte. Regisseur Francis Lawrence, der den ersten Film inszenierte, war ebenfalls für eine Rückkehr eingeplant. Reeves bestätigte im Jahr 2025, dass eine gemeinsame Filmidee bei DC Studios eingereicht worden sei. Das Studio habe grünes Licht für die Entwicklung eines neuen Drehbuchs gegeben. DC-Chef James Gunn hatte sich zu diesem Zeitpunkt grundsätzlich offen für eine Fortsetzung gezeigt.

Unklare Rolle von Keanu Reeves und James Gunn

Es ist derzeit nicht klar, wie der neue Film mit den früheren Plänen von Keanu Reeves und James Gunn vereinbar ist. Ob Reeves weiterhin für die Hauptrolle in Betracht gezogen wird, ist vorerst offen. Fans diskutieren bereits intensiv über potenzielle Ersatzdarsteller. Kritiker merkten bereits früher an, dass Reeves sich optisch stark von der Comicvorlage unterschied. Dies könnte ein Grund für den Neuanfang sein. Die Unsicherheit bezüglich der Beteiligung von Keanu Reeves sorgt für Verwirrung in der Fangemeinde.

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Die strategische Ausrichtung von DC Studios scheint sich hin zu einem klareren Horror-Schwerpunkt zu bewegen. John Constantine gehört zu den ungewöhnlichsten Figuren im gesamten DC-Universum. Im Gegensatz zu klassischen Superhelden wie Superman oder Batman handelt es sich bei dem britischen Okkult-Detektiv um eine komplexe Figur. Seine Geschichten drehen sich primär um Dämonen, dunkle Magie und übernatürliche Bedrohungen. Der neue Ansatz könnte diese Elemente stärker in den Vordergrund rücken.

Fokus auf Horror-Elemente und zukünftige Entwicklung

Der Verweis auf die Bereitschaft des Studios, Horror-Elemente konsequent fortzusetzen, deutet auf einen genretypischen Wandel hin. Die Entwicklung des neuen Projekts mit Francis Galluppi als Drehbuchautor unterstreicht diese Tendenz. Die Frage, ob DC mehr auf gruselige Untertöne setzt, wird durch die Auswahl der kreativen Köpfe beantwortet. Die Fans müssen nun abwarten, wie sich das Projekt konkret entwickelt. Ein möglicher Start des Produktionsprozesses steht noch aus.

Die langjährige Wartezeit der Fans auf eine Fortsetzung findet nun ein ungewisses Ende. Anstatt einer sequentiellen Erzählung plant DC Studios einen Fresh Start. Dies bietet die Chance, die Figur neu zu definieren. Gleichzeitig bedeutet es das Ende der früheren Hoffnungen auf ein Projekt mit Keanu Reeves. Die Zukunft des John Constantine-Franchises wird sich in den kommenden Monaten durch Ankündigungen zu Drehbeginn und Besetzung klären. Bis dahin bleibt die genaue Ausgestaltung des Films ein Rätsel.