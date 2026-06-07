DCs 'Supergirl' startet erfolgreich in den USA

Der neue DC-Film 'Supergirl' hat in den USA gestartet und das Interesse daran ist bereits größer als bei vielen anderen Marvel-Filmen der letzten Jahre. Der Ticketvorverkauf hat in den USA begonnen und 'Supergirl' hat bereits die Vorverkäufe von Marvels 'Thunderbolts' übertroffen. Der Film erzählt die Geschichte von Kara Zor-El, besser bekannt als Supergirl, der Kusine von Superman.

DCs neuer Film ' Supergirl ' hat in den USA gestartet und das Interesse daran ist bereits größer als bei vielen anderen Marvel - Film en der letzten Jahre. Der Ticketvorverkauf hat in den USA begonnen und ' Supergirl ' hat bereits die Vorverkäufe von Marvel s 'Thunderbolts' übertroffen.

Um Gewinne zu erzielen, braucht 'Supergirl' nur 315 Millionen US-Dollar, was ein Erfolg wäre. Der Film erzählt die Geschichte von Kara Zor-El, besser bekannt als Supergirl, der Kusine von Superman. Superman wird im Film auch von David Corenswet gespielt.

Der Film basiert auf dem Comic 'Supergirl: Die Frau von Morgen' und handelt davon, dass Superhund Krypto tödlich vergiftet wird und Kara sich auf eine Reise durch das Universum begibt, um ihren Partner zu retten und den Täter zu bestrafen: Krem von den Gelben Hügeln, dargestellt von Matthias Schoenaerts





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