DCU-Horror: „Clayface“ - Mike Flanagan schreibt Drehbuch, Regisseur ist noch offen

Das neue DC-Universum (DCU) wächst weiter und wird mit dem Horror-Thriller „Clayface“ um den gleichnamigen Batman-Bösewicht bereichert. Mike Flanagan, bekannt für seine Horror-Serien wie „Spuk in Hill House“ und „Midnight Mass“, schreibt das Drehbuch. Regisseur ist noch nicht bestimmt, aber James Gunn, der Chef des DCU, hat bereits bestätigt, dass der Film 2026 in den Kinos startet.

Björn Becher, seit mehr als 20 Jahren ein erfahrener Film - und Serienkritiker, ist bei FILMSTARTS.de verantwortlich für die Berichterstattung über Star Wars und aktuelle Kino-Highlights. Das neue DC-Universum ( DCU ) wächst stetig und unter den kommenden Titeln steht mit „ Clayface “ ein Horror - Thriller im Fokus, der sich dem gleichnamigen Batman -Bösewicht widmet. Die Planung für das Projekt nimmt langsam Gestalt an, mit einem bereits terminierten Kinostart am 10. September 2026.

Eine Entscheidung, die laut DC-Boss James Gunn nur getroffen wird, wenn ein vollständig fertiges und überzeugendes Drehbuch vorliegt und der Drehstart in naher Zukunft geplant ist. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Mike Flanagan, einem Experten für den Horror-Genre (u. a. „Spuk in Hill House“, „Midnight Mass“), was bereits jetzt auf das Projekt aufmerksam macht. Flanagan selbst wird jedoch nicht Regie führen, was von Anfang an feststeht. Aufgrund anderer Verpflichtungen stand Flanagan von Anfang an nur für die Arbeit am Drehbuch zur Verfügung. Wer die Regie übernehmen wird, soll sich in Kürze entscheiden. Viele talentierte Regisseur*innen bewerben sich für diese begehrte Position und sollen in der kommenden Woche die Chance bekommen, ihre kreative Vision bei den DC-Verantwortlichen zu präsentieren. Bereits im Dezember 2024 bestätigte James Gunn auf dem Kurznachrichtendienst Threads, dass „Clayface“ im neuen großen DC-Universum (DCU) spielen wird. Clayface ist ein legendärer Batman-Bösewicht, der dem Dunklen Ritter seit 1940 das Leben schwer macht. War er ursprünglich ein gewöhnlicher Mörder, der seine Identität hinter einer Lehmmaske „clay“ verbarg, wurde die Figur später zu einer Gestalt, die wirklich aus Lehm besteht und so ihr Aussehen ändern kann. Gerüchten zufolge wird „Clayface“ in seinem Solofilm jedoch kein klassischer Schurke sein. Das Projekt wird als Mischung aus Horror, Thriller und Tragödie beschrieben, mit einem Protagonisten, der wegen seines Äußeren gefürchtet und als böse abgestempelt wird, aber eigentlich nur überleben will, vielleicht sogar Gutes tut. Ob es die Variante der Figur ist, die im Mittelpunkt des Solofilms steht, ist noch nicht bekannt. Da es in den Comics diverse Versionen der Figur gab, könnte uns auch ein Kinofilm einen anderen Clayface zeigen als die Serienfigur.





