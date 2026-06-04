DDR-Entmagnetisierungsstation Ostervilm für 60.000 Euro versteigert

Die künstliche Insel Ostervilm im Bodden wurde für 60.000 Euro an die Firma McCube verkauft. Das Mindestgebot lag bei 39.000 Euro. Der neue Besitzer plant, die ehemalige DDR-Militärstation als Kultur- und Veranstaltungsort zu nutzen.

Die Versteigerung der künstlichen Insel Ostervilm im Bodden südöstlich von Rügen sorgte für großes Aufsehen. Jahrelang lag die ehemalige Entmagnetisierungsstation der DDR brach, verfiel und war für die Öffentlichkeit tabu.

Nun hat der Hammer des Auktionators dreimal geschlagen, und der Zuschlag ging für 60.000 Euro an die Firma McCube, die auf modulare Fertighäuser spezialisiert ist. Das Mindestgebot lag bei 39.000 Euro, sodass der endgültige Preis die Erwartungen vieler übertraf. Die Insel, die eigentlich eine Plattform aus Betonrahmen ist, verkleidet mit Eisenplatten und Holzbohlen, steht auf 600 Pfählen und ragt mit 250 Quadratmetern Fläche aus dem Wasser.

Früher diente sie der Volksmarine zur Entmagnetisierung von Schiffen, um sie vor Seeminen und Torpedos zu schützen. Nur wenige Matrosen waren dort stationiert, der Zutritt war streng verboten. Heute ist von den technischen Anlagen und dem Wohnhaus nur noch eine verfallene Ruine übrig. Vor der Auktion herrschte ein regelrechter Run auf das ungewöhnliche Objekt.

Kai Rocholl, Vorstand der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG, berichtete von täglichen Telefonaten aus ganz Deutschland, mit Dutzenden, wahrscheinlich sogar mehreren Hundert Interessierten, die neugierig waren. Viele hatten konkrete Pläne, doch letztlich setzte sich McCube durch. Firmenchef Oliver Pesendorfer (59) hatte die Insel zunächst allein ersteigern wollen, fand aber noch vor der Versteigerung einen Geschäftspartner. Zu BILD sagte er: Möglicherweise finden wir Synergien, um die Plattform einer neuen Nutzung zuzuführen.

Pesendorfer kann sich vorstellen, die künstliche Insel als Kultur- und Veranstaltungsort zu nutzen. Auch Hochzeiten auf der Plattform seien möglich, so der 59-Jährige. Vor etwa zehn Jahren war ein Versuch gescheitert, die Station in eine Ferienanlage umzubauen, doch nun könnte es mit neuen Investoren und Ideen klappen. Die Geschichte von Ostervilm reicht zurück in die Zeit der DDR, als die Marine die strategisch günstige Lage nutzte, um Schiffe zu entmagnetisieren.

Dazu wurde über im Wasser verlegte Kabel ein Gegenfeld erzeugt, das die Magnetfelder der Schiffe neutralisierte. Nach der Wende verlor die Station ihre militärische Bedeutung und verfiel. Für Abenteuerlustige war die Insel lange ein verbotener Ort, der nur illegal betreten werden konnte. Mit dem Verkauf an McCube könnte sie nun eine Renaissance erleben.

Die Firma plant, die bestehende Betonplattform zu sanieren und mit modularen Elementen zu ergänzen. Ob daraus ein Restaurant, ein Museum oder ein Ort für Konzerte wird, steht noch nicht fest. Fest steht jedoch: Der Zuschlag für 60.000 Euro war ein Schnäppchen, denn der Wert des Grundstücks liegt laut Gutachten deutlich höher. Die neuen Eigentümer müssen aber in die Sanierung investieren, um die Sicherheit zu gewährleisten und die Insel für Besucher zugänglich zu machen.

Die einstige Geheimstation könnte so zu einer der skurrilsten Attraktionen der Region werden





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