DDR-Polizei 1989: Neue Strategie in Potsdam für Großdemonstrationen

Historiker Christian Booß beleuchtet am 4. November im Potsdam Museum die vorbereitete Polizeistrategie der DDR zur Niederschlagung von Protesten im Jahr 1989.

Der Historiker Christian Booß wird am Mittwoch, dem 4. November, im Potsdam Museum über die Vorbereitungen der DDR-Polizei auf die historischen Großdemonstrationen im Jahr 1989 referieren. Ein zentraler Aspekt dieser Veranstaltung ist die besondere strategische Bedeutung, die der Stadt Potsdam im Kontext der damaligen politische Unruhen und der polizeilichen Gegenmaßnahmen zukam. Die Diskussion mit Hannes Wittenberg, dem stellvertretenden Direktor des Potsdam Museum, soll Aufschluss über die internen Abläufe und die offizielle Haltung der Behörden geben.

Film belegt vorbereitete Polizeistrategie

Die Kernbotschaft der Veranstaltung basiert auf der These, dass die DDR-Polizei die bevorstehenden Unruhen keineswegs überrascht traf. Booß stützt diese Aussage auf die Analyse eines im Sommer 1989 produzierten Lehrfilms der Polizei, der Ausschnitte am Mittwoch Abend gezeigt werden. Dieser Film dient als dokumentarischer Beweis dafür, dass die Behörden bereits Monate vor dem Herbst 1989 konkrete Handlungsempfehlungen und taktische Vorgaben entwickelt hatten. Die Inhalte dieses Schulungsmaterials verdeutlichen eine gezielte Vorbereitung auf den Ernstfall, die weit über reaktive Maßnahmen hinausging.

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Ursprung der Strategie in Potsdam

Obwohl die Demonstrationen vom 7. Oktober 1989 von Hunderten Potsdamerinnen und Potsdamern ausgingen, handelte es sich bei der daraufhin eingesetzten Taktik nicht um eine lokale Reaktion. Nach den Recherchen von Christian Booß stellte die im Bezirk Potsdam erprobte und dokumentierte Polizeistrategie eine Neuerung dar, die später für die gesamte Deutsche Demokratische Republik übernommen wurde. Was als regionales Ereignis erschien, entpuppte sich somit als Keimzelle einer deutschlandweit angewandten Sicherheitsdoktrin zur Kontrolle der Bevölkerung.

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Dissonanz zwischen Protest und Autorität

Am 7. Oktober 1989, dem Gründungstag der DDR, demonstrierten zahlreiche Bürger in Potsdam offen für Veränderungen im SED-Staat. Dieser Tag markierte einen deutlichen Bruch mit der bisherigen Ohnmacht der Staatsbürger gegenüber der staatlichen Autorität. Christian Booß wird im Gespräch mit Hannes Wittenberg die Dynamik zwischen der steigenden Protestbereitschaft der Bevölkerung und der starren, militärisch anmutenden Vorbereitung der Sicherheitskräfte analysieren. Dabei wird die Frage im Raum stehen, wie diese Diskrepanz zwischen der gesellschaftlichen Forderung nach Reformen und der polizeilichen Auslegung der Lage die weiteren historischen Entwicklungen beeinflusste.

Veranstaltungsdetails und Anmeldung

Die öffentliche Diskussion beginnt am Mittwoch, den 4. November, um 18 Uhr im Potsdam Museum. Der Eintrittspreis für die Veranstaltung beträgt sechs Euro, wobei ein ermäßigter Preis von vier Euro für bestimmte Besuchergruppen gilt. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres erhalten freien Eintritt. Interessierte können sich für die Teilnahme per E-Mail an museumsservice@rathaus.potsdam.de oder telefonisch unter der Nummer (0331) 289 68 50 registrieren, um ihre Karten zu reservieren.