Das 90 Jahre alte Thüringer Unternehmen ARTAS beendet die Produktion seiner legendären Taschenlampen. Gründe sind harte Konkurrenz und gestörte Lieferketten.

Das 90 Jahre alte Thüringer Traditionsunternehmen ARTAS hat die Produktion von Taschenlampen beendet. Mit diesem Schritt geht für den Betrieb in Arnstadt ein Licht aus, das jahrzehntelang den Alltag in der DDR und später in Deutschland geprägt hat. Viele der Produkte wurden zu Kultobjekten und sind bis heute in vielen Haushalten präsent. Die Einstellung der Fertigung markiert das Ende einer langen industriellen Ära in der Region.

Licht im Thüringer Traditionsbetrieb erloschen

Mit millionenfach verkauften Geräten gehörten die Taschenlampen zum festen Bestandteil des täglichen Lebens. Sie leuchteten durch dunkle Keller, waren in Werkzeugkästen zu finden und erleuchteten dunkle Straßen. Fast jeder Haushalt verfügte über ein solches Gerät, was den hohen Bekanntheitsgrad der Marke unterstreicht. Heute ist das Licht im 90 Jahre alten Unternehmen erloschen, nachdem die Produktion eingestellt wurde. Dieser Vorgang findet in dem traditionellen Werk in Thüringen statt, das die Marke seit ihrer Gründung repräsentiert hat.

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DDR-Stabtaschenlampe wird zum Sammlerstück

Die batteriebetriebene Glühlampe mit der Bezeichnung ARTAS Focus gilt heute als klassisches Beispiel für ostdeutsche Industrieprodukte. Auf Online-Marktplätzen tauchen diese Geräte regelmäßig auf und haben einen gewissen Nostalgiewert erlangt. Auch die dort produzierten Anhaltestäbe für den Straßenverkehr sind Teil dieses historischen Erbes. Im Gegensatz zu vielen anderen Betrieben in der Nachwendephase überstand dieser Hersteller die politischen und wirtschaftlichen Umbrüche. Das Unternehmen wurde 1993 privatisiert und produzierte daraufhin weiter in Arnstadt. Mehr als drei Jahrzehnte lang behauptete sich die Marke gegen widrige Umstände.

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Geschäftsführer nennt Gründe für das Aus

Geschäftsführer Gunnar Schlamann erklärte gegenüber dem MDR, dass die Konkurrenz aus China dem Unternehmen schwer zugesetzt habe. Zusätzlich hätten massiv gestiegene Containerpreise die wirtschaftliche Lage verschärft. Gestörte Lieferketten haben den Betrieb ebenfalls hart getroffen. Diese Faktoren führten dazu, dass die Produktion am vergangenen Donnerstag endgültig eingestellt wurde. Vier Mitarbeiter sind von der Schließung der Produktionslinien betroffen. Der Ingenieur und langjährige Geschäftsführer erwähnte, dass eine Liquidation vermutet werde, dies aber nicht mit absoluter Sicherheit gesagt werden könne.

Speziallampen für Tierzucht als letzte Säule

Statt auf die klassischen Stabtaschenlampen setzte das Unternehmen in den letzten Jahren vermehrt auf LED-Leuchten. Ein wichtiges Standbein bildeten Infrarot-Wärmestrahler für die Tieraufzucht. Diese Geräte gingen an Landwirte, Zoos und Zuchtbetriebe in Deutschland und Europa. Sie dienten der Aufzucht von Lämmern, Ferkeln und Küken. Nur die letzte Ware werde noch versendet, ehe das Licht endgültig ausgehe. Eine Anfrage von BILD bezüglich der weiteren Pläne wurde vom Unternehmer bislang nicht beantwortet. Der Rückzug aus dem Markt markiert das Ende einer langen Geschichte in der Taschenlampenproduktion.