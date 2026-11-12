De Bruyne zeigt genervte Reaktion nach Tor gegen Türkei

Kevin De Bruyne wirkt nach seinem Treffer für Belgien nervös. Transfergerüchte um PSV Eindhoven und Interessel an ihn in der MLS steigen.

Kevin De Bruyne erzielte beim Spiel der Nations League gegen die Türkei ein wichtiges Tor, doch seine Reaktion darauf fiel deutlich ungewöhnlich aus. Der 35-jährige Offensivstar der belgischen Nationalmannschaft wirkte nach der 27. Minute sichtlich genervt, statt wie üblich mit den Teamkollegen zu jubeln.

Detaillierte Abläufe des Spiels

Die Partie begann für die Mannschaft von Belgien mit einem negativen Startsignal. Das Team musste zunächst einen frühen Rückstand hinnehmen, den der 21-jährige Arda Güler mit einem ausgefallenen Freistoß markierte. Dieser Treffer der Türkei sorgte zunächst für Unsicherheit bei den belgischen Spielern.

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Die Antwort auf diesen Rückschlag erfolgte jedoch zügig und effektiv. In der 27. Minute schuf Michy Batshuayi, im Text als Doku bezeichnet, durch schnelles Laufen auf der linken Seite viel Raum. Er zog am türkischen Verteidiger Aydin vorbei und spielte den Ball präzise in den Rückraum. Dort fand er Kevin De Bruyne, der völlig frei stand und die Ecke unter die Latte nageln konnte.

Kontroverse Reaktion und Kommentatoren-Meinung

Während das Tor technisch ein schöner Erfolg war, stach die Körpersprache des 35-Jährigen stark hervor. Anstatt die Freude zu teilen, blickte De Bruyne nach unten und schüttelte leicht den Kopf. Seine Mitspieler klatschten begeistert, während er emotionslos dastand und keine sichtbare Freude zeigte. Erst später reckte er kurz die Faust.

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Der DAZN-Kommentator Oliver Faßnacht fiel diese Haltung sofort auf. Er äußerte öffentlich seine Verwirrung über das fehlende Jubeln. Faßnacht vermutete einen Zusammenhang mit den aktuellen Problemen von De Bruyne bei seinem Verein Napoli, wo er in der Champions League in eine Konfrontation mit Stürmer Lorenzo Lucca verwickelt war.

Hintergründe aus dem Verein Napoli

Die Spannungen bei De Brunys aktuellem Arbeitgeber scheinen nachzuwirken. Bei der 1:4-Niederlage gegen Porto geriet der Belgier auf dem Platz aneinander mit Lorenzo Lucca. Berichte zufolge beschimpfte Lucca seinen Mannschaftskollegen mehrfach und forderte ihn auf, zu verschwinden. Beide Spieler standen sich dabei Kopf an Kopf gegenüber.

Diese Vorfälle deuten auf eine angespannte Situation in der belgischen Offensivspitze bei Napoli hin. De Bruyne spielt seit 2025 in Italien und ist bis Sommer 2027 an den Verein gebunden. Die psychische Belastung durch diese Konflikte könnte die Ursache für seine abweichende Reaktion im Nationalteam sein.

Transfergerüchte um einen Winterwechsel

Infolge dieser Probleme häufen sich aktuell die Gerüchte um einen möglichen Wechsel des Stars. Das niederländische Medium Algemeen Dagblad berichtete, dass die PSV Eindhoven bereits Verhandlungen mit Kevin De Bruyne führt. Ein Wechsel bereits im Winter der laufenden Saison wird in diesem Zusammenhang diskutiert.

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Neben der PSV gibt es zudem Interesse von Seiten der Major League Soccer. Mehrere Klubs aus den USA und Kanada sollen den 35-Jährigen unter Vertrag nehmen wollen. Dies wäre ein weiterer Schritt in seiner internationalen Karriere, die ihn zuletzt nach Italien führte. Die Zukunft bleibt ungewiss.

Auswirkungen auf die Nationalmannschaft

Für die belgische Nationalmannschaft stellt das Verhalten des Spielers eine Herausforderung dar. Die Chemie im Team ist durch die privaten und vereinshistorischen Konflikte möglicherweise gestört. Die Reaktion im Spiel gegen die Türkei zeigt, dass die mentale Verfassung von Kevin De Bruyne momentan nicht stabil ist.

Trotz der emotionalen Distanzierung vom eigenen Tor trug der 35-Jährige zum Ausgleich bei. Dies unterstreicht weiterhin seine hohe sportliche Qualität auf dem Platz. Dennoch bleibt die Frage offen, wie er seine Form und Motivation für die kommenden Spiele der Nations League und möglicher wichtiger Turniere aufrechterhalten wird.