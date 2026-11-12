Cheftrainer Luis de la Fuente dementiert Spekulationen um Lamine Yamals Ausfall gegen Tschechien. Der Trainer betont strikte Gleichbehandlung und kritisiert die Presseberichterstattung scharf.

Luis de la Fuente, Cheftrainer der spanischen Nationalmannschaft, hat sich scharf gegen Spekulationen gewehrt, dass Starstürmer Lamine Yamal aufgrund politischer oder persönlicher Vorlieben aus dem Aufgebot für das Länderspiel gegen Tschechien herausgehalten wurde. Der 65-Jährige erklärte in einer Pressekonferenz vor dem Duell der Furia Roja in der Epet Arena in Prag, dass die Entscheidung für den Ausfall des 19-Jährigen ausschließlich medizinischer Natur war. Yamal hatte Kniebeschwerden und reiste der Mannschaft nicht nach Prag an, was in einigen spanischen Medien zu falschen Interpretationen führte.

Medizinische Gründe statt Privilegien

De la Fuente stellte klar, dass Lamine Yamal wegen einer Entzündung pausiere und nicht im Kader gegen Tschechien stand. In Absprache mit den Teamärzten wurde entschieden, dass es für den Ballon-d'Or-Gewinner in der Kategorie Bester Trainer besser wäre, zu Hause zu bleiben und sich dort von seinem Verein behandeln zu lassen. Der Weltmeister-Coach betonte, dass diese Maßnahme einen ganz normalen Vorgang darstelle und Lamine Yamal keine besonderen Privilegien genieße. Hätte ein anderer Spieler dieselben Symptome gezeigt, wäre die Entscheidung identisch ausgefallen.

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Der 65-jährige Trainer verwies darauf, dass das medizinische Team den Stürmer umfassend untersucht hatte. Aufgrund dieser Diagnose und der Notwendigkeit einer spezifischen Behandlung durch den Verein entschied de la Fuente, die Reise zu vermeiden. Dies diente der langfristigen Gesundheit des 19-Jährigen und nicht einer strategischen Schonung für zukünftige Spiele. Der Trainer legte dabei größten Wert auf Transparenz, um Missverständnissen bezüglich der Behandlung von Schlüsselspielern vorzubeugen.

Kritik an der Medienberichterstattung

Die Berichterstattung über die Verletzung von Lamine Yamal löste bei Luis de la Fuente deutliche Verärgerung aus. Der Trainer kritisierte die Meldungen rund um seinen Kader als Lügen, mangelnde Genauigkeit und fehlende Aufrichtigkeit. Er gab an, dass ihn die Erfindungen in den Medien so sehr geschmerzt hätten, dass er beschlossen habe, mehr Details preiszugeben, als er eigentlich getan hätte. Ziel war es, der Öffentlichkeit die Wahrheit zu vermitteln und Täuschungsversuche zu entlarven. De la Fuente erklärte, dass er Menschen nicht ausstehen könne, die versuchen, ihn und seine Entscheidungen zu belügen.

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Der Trainer betonte, dass er nur aus diesem Grund von seiner üblichen Zurückhaltung abgewichen war. Ihm war es wichtig, dass die Menschen die wahre Ursache für das Fehlen von Lamine Yamal verstehen. Die Spekulationen, die auf eine mögliche Bevorzugung oder einen internen Konflikt hindeuteten, sah er als unnötigen Konstrukt an. Stattdessen wies er erneut auf die objektiven medizinischen Befunde hin, die den Ausfall rechtfertigten. Diese klare Stellungnahme sollte künftige falsche Zuschreibungen unterbinden.

Weitere Ausfälle und Ausblick auf England

Nicht nur Lamine Yamal ist mit Verspätung zur spanischen Nationalmannschaft gestoßen, die sich als aktueller Welt- und Europameister zeigt. Auch Mikel Oyarzabal verzögerte seine Ankunft, da er an einer Grippe-Erkrankung litt. Diese zusätzliche Entschärfung des Kaders unterstreicht die herausfordernde Situation für Luis de la Fuente vor dem wichtigen Spiel. Dennoch bleibt das sportliche Ziel klar definiert, die Herausforderung gegen Tschechien und das folgende Duell gegen England erfolgreich zu meistern.

Lamine Yamal wird erst für das Spiel gegen England am Sonntagabend wieder zur Verfügung stehen. Bis dahin wird er sich in der Obhut seines Vereins befinden, um die Kniebeschwerden vollständig zu kuriern. Die spanische Nationalmannschaft muss sich vorerst auf andere Akteure im Angriff verlagern, während das medizinische Team die Genesung der wichtigen Spieler überwacht. Der Fokus liegt nun darauf, die aktuellen Partien mit dem verfügbaren Personal zu bestreiten und den Prozess der Genesung der Starspieler nicht zu gefährden.