Manchester United unterliegt in Liverpool mit 0:4. Gary Neville kritisiert Matthijs de Ligt und Victor Yoro scharf nach der Niederlage beim FC Liverpool.

Manchester United erleidet eine schwere Niederlage beim FC Liverpool. Das Spiel endet mit einem Ergebnis von 0:4. Trainer Enzo Maresca hat seine Mannschaft enttäuscht. Die Defensive steht im Fokus der Kritik.

Scharfe Kritik von Gary Neville an der Defensive

Gary Neville übt harsche Kritik an der Leistung der Defensivspieler. Er vergleicht die Darbietung mit einem Spieler, der nach sechs Gläsern Bier auf dem Platz steht. Neville nennt die Abwehrleistungen unverzeihlich. Er zweifelt an der grundlegenden Ausbildung der Spieler. Die Worte kommen direkt von einem Ex-Profi mit großer Erfahrung.

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Debakel nach wenigen Spielminuten

Die Partie ist nach kurzer Zeit entschieden. Dominik Szoboszlai erzielt bereits nach zehn Minuten die 0:1 Führung. Florian Wirtz erhöht kurz darauf auf 0:2. Ngumoha und Munoz legen in der zweiten Halbzeit nach. Die Roten Teufel wirken chancenlos.

Verletzungsprobleme belasten Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt hat lange mit Rückenproblemen zu kämpfen. Er durfte lange nicht spielen. Das letzte Startelf-Einsatzdatum war der 30. November 2025. Seitdem kämpft er sich zurück. Neville bezweifelt seine Spielpraxis. Er nennt ihn völlig neben der Spur.

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Rote Karte für Victor Yoro beschleunigt das Ende

Victor Yoro erhält nach acht Minuten die rote Karte. Eine Notbremse führt zum Ausschluss. Yoro steht bei keinem der vier Tore auf dem Feld. De Ligt verschätzt sich bei einem langen Ball. Neville sieht darin einen Mangel an Training.

Transferhistorie und aktuelle Situation

De Ligt kam 2022 für 67 Millionen Euro zu Bayern. 73 Mal spielte er für die Münchner. 2024 wechselte er nach England. Neville war zwischen 1995 und 2007 Nationalspieler. Er lief über 600 Mal für United auf. Die Kritik ist laut und eindeutig.