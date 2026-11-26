Robert De Niro und Ben Stiller sprechen im Interview über die Fortsetzung. Sie analysieren Greg Fockers moralische Grauzonen und den Nostalgie-Faktor bei den Dreharbeiten.

Robert De Niro und Ben Stiller treffen im neuen Film Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich aufeinander und lösen dabei klassische Fremdscham aus. Der FILMSTARTS-Redakteur Stefan Geisler traf beide Stars während eines Interviews in Berlin. Im Zentrum standen ihre Deutschkenntnisse, die Rolle von Greg Focker als zukünftiger Schwiegervater und die gemeinsame Zeit am Set. Die beiden Schauspieler diskutierten ausführlich über die Dynamik zwischen den Figuren und die Herausforderungen der Fortsetzung.

Greg Fockers moralische Grauzonen und Fehler

Der Film zeigt Greg Focker in stärkeren moralischen Grauzonen als in den vorherigen Teilen der Reihe. Robert De Niro betont jedoch, dass Greg nicht der neue Bösewicht ist. Er versucht lediglich, mit der neuen Situation als Schwiegervater zurechtzukommen und muss dabei wichtige Lektionen lernen. Die Filme vermitteln die Botschaft, die Fehler nicht zu wiederholen, die Greg begangen hat. De Niro erklärt, dass Greg im Grunde immer gute Absichten hat. Seine Handlungen resultieren aus dem Wunsch, seine Kinder zu beschützen. Viele seiner Fehler beruhen auf diesem instinktiven Schutzverhalten, auch wenn die Ergebnisse oft katastrophal sind.

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Ben Stiller stimmt dieser Einschätzung zu und beschreibt Gregs Entwicklung als einen Prozess der Selbstfindung. Greg möchte unbedingt der coole Vater sein, scheitert aber oft an seinen eigenen Versuchen. Dies führt zu einer Art selbsterfüllender Prophezeiung. Der Stress zwingt Greg gewissermaßen zu Aktionen, die sein Misstrauen bei Jack Byrnes noch verstärken. Stiller führt aus, dass Greg Pech hatte und dass seine Rechtfertigungen für sein Handeln schlüssig sind. Er hat alles immer gut gemeint, auch wenn das Abbrennen des Hauses beim ersten Treffen nicht optimal war.

Die Zyklen des Lebens und familiäre Dynamiken

Eines der zentralen Themen des Films ist die Unausweichlichkeit familiärer Wiederholungen. Nach der Filmhandlung wird deutlich, dass man entweder als Gaylord Focker stirbt oder alt genug wird, um Jack Byrnes zu werden. Beide Schauspieler diskutieren, warum Menschen dazu verdammt scheinen, die Fehler ihrer Eltern und Schwiegereltern zu wiederholen. Jeder Mensch erreicht irgendwann einen Punkt im Leben, an dem er erkennt, dass er seinen Eltern ähnelt. Dies geschieht oft unbewusst und nicht aus bösem Willen.

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Obwohl sich die Charaktere stets weiterentwickeln und dem Schicksal zu entfliehen versuchen, bleiben sie für ihre Kinder das uncoole Elternteil. Diese Dynamik trifft auf Greg genauso zu wie auf seine Vorgänger. Die Figur leidet darunter, dass sie trotz ihrer Bemühungen nicht die gewünschte Akzeptanz findet. Die Interaktion zwischen den Generationen bleibt eine ständige Quelle von Konflikten und Missverständnissen. Die Filme nutzen diese universelle Erfahrung, um sowohl Humor als auch Empathie für die Figuren zu erzeugen. Das Publikum kann die Motivationen von Greg nachvollziehen, auch wenn seine Taktiken oft fehlschlagen.

Dreharbeiten und Nostalgie im ursprünglichen Schauplatz

Die Rückkehr zum ursprünglichen Schauplatz aus dem ersten Film Meine Braut, ihr Vater und ich war für beide Darsteller ein emotionaler Moment. Ben Stiller beschreibt das Erlebnis als sehr nostalgisch. Die letzten Filme waren nicht an diesem Ort gedreht worden. Die Rückkehr an diesen spezifischen Ort und das Wiedersehen mit dem gesamten Cast hatten eine besondere Bedeutung für ihn. Der Ort erinnerte ihn stark an die Zeit, in der er auch geheiratet hat. Es handelte sich um einen ganz speziellen Moment in seinem Leben, an den er gerne zurückdenkt.

Robert De Niro teilt diese sentimentale Sicht auf die Produktion. Die Zusammenarbeit mit Owen Wilson und die Wiederaneignung der Rollen wurde als fantastisch beschrieben. John Hamburg übernahm die Regie und sorgte für eine positive Atmosphäre am Set. Beide Stars loben das Drehbuch und die gute Stimmung während der gesamten Produktionsphase. Trotz gewisser Anpassungen für die neue Handlung blieb der Kern der Chemie zwischen den Charakteren erhalten. Der Spaß an der gemeinsamen Arbeit stand im Vordergrund.

Sprachliche Herausforderungen und Vorbereitung auf Deutsch

Ein besonderes Merkmal des Films sind die deutschen Dialoge, die von den Hauptdarstellern gesprochen werden. Robert De Niro und Ben Stiller hatten unterschiedliche Ansätze, um die Texte zu erlernen. De Niro arbeitete eng mit jungen Leuten am Set zusammen, die fließend Deutsch sprachen. Gemeinsam übten sie die Sätze ein. Zusätzlich half ihm eine Freundin seiner Kinder, die Deutsche ist, bei der Aussprache. Diese direkte Unterstützung durch Muttersprachler war für ihn der effektivste Weg.

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Ein weiterer, ungewöhnlicher Faktor war der Hundetrainer auf dem Set. Da die Hunde im Film Befehle auf Deutsch erhalten, lernte De Niro Teile der Sprache über diese Interaktion. Der Trainer unterstützte ihn bei der korrekten Aussprache der Kommandos. Diese multimodale Herangehensweise ermöglichte es ihm, die deutschen Passagen authentisch zu performen. Die Anstrengung, die Fremdsprache in den Film zu integrieren, wurde von beiden Stars als bereichernder Teil des kreativen Prozesses gewürdigt. Sie sahen darin eine Chance, die Figur des Greg Focker noch menschlicher und verwundbarer darzustellen.