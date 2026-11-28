In den Beiträgen geht es um den Geschichtenwettbewerb 'Vertell doch mal', Musik- & Literaturwettbewerbe und das Segelschulschiff 'Gorch Fock'.

De Noorden op Platt: Oostfreesland"in echt" - Ebbe und Flut Das Wattenmeer wird zweimal am Tag vom Wasser der Nordsee überschwemmt und fällt wieder trocken.

Frank Jakobs erklärt, wie es"in echt" um Ebbe und Flut bestellt ist. De Noorden op Platt: Oostfreesland"in echt" - Geburt und Taufe "Die Tüdelband", bestehend aus Mire und Malte, begeistert seit 17 Jahren mit ihrer Popmusik auf Plattdeutsch. Ob in kleinen Kneipen oder auf großen Bühnen, ihre Lieder reichen von tanzbaren Hits bis zu melancholischen Klängen. Mit ihrem aktuellen Album"Foffteihn" gastierten sie in Heide für ein unvergessliches Funkhauskonzert.

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Die beiden Musiker sind nicht nur Botschafter der plattdeutschen Sprache, sondern auch bekannt für ihre unterhaltsamen Auftritte und Vielfalt an Sounds. Musik- & Literaturwettbewerbe Plattsounds & Plattbeatsgewonnen. Mit ihrem Lied"Acht Gesichter" überzeugten sie die Jury im Kulturhaus Alte Schlachterei in Schneverdingen und erhielten 1.000 Euro Preisgeld. Den Publikumspreis sicherte sich"Broken Silence" aus Barsinghausen.