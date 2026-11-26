Offizielle Zusage für den vierten Solo-Film. Ryan Reynolds kündigt Rückkehr des antwortenden Mutterschauspielers an und verweist auf Comic-Vorlagen von Gerry Duggan.

Marvel-Fans dürfen sich auf eine neue Ära des antiheroischen actiongeladenen Unterhaltungsprogramms freuen. Ryan Reynolds bestätigt die Produktion des vierten Solo-Films mit der Figur Wade Wilson, bekannt als Deadpool. Diese Entwicklung schließt eine Phase der Unsicherheit ab und festigt die Position der Figur innerhalb des Marvel Cinematic Universe. Der Schauspieler hatte in der Vergangenheit offen darüber diskutiert, ob eine Fortsetzung des Franchises sinnvoll ist, bevor er nun klare Signale sendet.

Amtliche Bestätigung durch The Hollywood Reporter

Der Branchenbericht The Hollywood Reporter liefert den aktuellen Nachweis für das Projekt. Demnach befindet sich ein weiterer Teil der Marvel-Reihe offiziell in Arbeit. Diese Nachricht bestätigt Gerüchte, die zuvor nur als Spekulation galten, und gibt der Fan-Community Gewissheit über die Zukunft des Charismas des Protagonisten. Die Produktion gilt als gesichert, sobald sich die beteiligten Parteien endgültig auf Details einigen.

Also read BMW und Rheinmetall planen Rohstoff-Handelshaus

Die Ankündigung folgt auf Andeutungen, die Ryan Reynolds bereits auf dem Fanatics Fest 2026 machte. Dort erklärte der Schauspieler: Es gibt Dinge, die noch kommen. Irgendwann wird es einen weiteren Deadpool-Film geben. Es wird großartig. Diese Worte wurden lange als vage Hoffnung interpretiert, stellen sich nun aber als präzise Zusage heraus. Die zeitliche Einordnung des Events markiert den Wendepunkt in der öffentlichen Wahrnehmung des Projekts.

Wechsel der Strategie von Ryan Reynolds

Interessant ist die aktuelle Ankündigung deshalb, weil Reynolds in der Vergangenheit durchaus Zweifel an einem vierten klassischen Solo-Abenteuer geäußert hatte. Seiner Ansicht nach funktioniere Deadpool besonders gut, wenn er mit anderen Marvel-Figuren interagiere und innerhalb einer größeren Geschichte eine wichtige Rolle übernehme. Diese Haltung hatte lange den Eindruck erweckt, dass der Fokus auf Crossover-Projekten liegen würde.

Advertisement

Advertisement

Der Schauspieler möchte offenbar stärker auf Comic-Geschichten zurückgreifen, die bislang noch nicht ihren Weg auf die Kinoleinwand gefunden haben. Dabei erwähnte er ausdrücklich Fabian Nicieza, den Mitschöpfer von Deadpool, sowie den Comic-Autor Gerry Duggan. Beide hätten Geschichten und Ideen beigestellt, die Reynolds besonders schätzt und gerne filmisch umsetzen würde. Dieser Fokus auf unadaptierte Quellen verspricht eine inhaltliche Vertiefung, die von der Comic-Leserschaft erwartet wird.

Auswirkungen auf das Marvel-Universum

Glaubt man aktuellen Gerüchten, dann müssen Marvel-Fans aber gar nicht lange auf ein Comeback von Deadpool warten. Laut Leakern wird es im kommenden Marvel-Eventfilm eine Rolle für die Figur geben. Dies deutet darauf hin, dass die narrative Einbettung in das größere Universum weiterhin Priorität hat, bevor der Solo-Titel erscheint.

Die Verbindung zu den genannten Autoren Gerry Duggan und Fabian Nicieza ist entscheidend für die Qualität des Skripts. Ihre Arbeit an den Comics hat die moderne Darstellung des antwortenden Mutterschauspielers maßgeblich geprägt. Eine filmische Umsetzung ihrer spezifischen Storylines könnte den Unterschied zwischen einem reinen Unterhaltungsprojekt und einem tiefgreifenden Charakterstudium ausmachen.

Die Tatsache, dass der Preis für die Fans unverändert bleibt und keine zusätzlichen Barrieren für den Zugang zu den Informationen entstehen, unterstreicht die Transparenz der Kommunikation. Affiliate-Links, die in der Berichterstattung vorkommen, dienen der Unterstützung der redaktionellen Arbeit, ohne die neutrale Darstellung der Fakten zu beeinträchtigen. Die klare Trennung von Werbung und Journalismus bleibt gewahrt.

Advertisement

Advertisement

Totgesagte leben länger, und das gilt offenbar auch für Wade Wilson. Die offizielle Bestätigung durch den Hollywood Reporter beendet die Phase der Spekulation. Ryan Reynolds hat die Weichen für ein Projekt gestellt, das sich von seinen Vorgängern abheben soll. Die Verbindung zu etablierten Comic-Autoren verspricht eine authentische Erzählung.

Für das Studio Marvel Studios bedeutet dies eine strategische Stärkung des Franchises. Die Integration in bevorstehende Event-Filme sichert die Sichtbarkeit der Figur. Gleichzeitig ermöglicht der geplante Solo-Film eine fokussierte Betrachtung der individuellen Entwicklung von Wade Wilson. Die Kombination aus Crossover-Auftritten und individueller Spotlight-Episode bietet maximale Flexibilität für die Narrative.

Die Fans haben nun die Gewissheit, dass die Reise des antiheroischen Charismas weitergeht. Die Erwähnung spezifischer Comic-Autoren signalisiert Respekt vor den Wurzeln der Figur. Dies ist ein wichtiges Signal für die Community, die die Qualität der bisherigen Inszenierungen geschätzt hat. Die Erwartungshaltung für das neue Projekt ist entsprechend hoch.