Deal or No Deal: Frier-Schwestern und Knossi um 400.000 Euro für Publikum

Am 13. Dezember 2026 zocken Annette und Caro Frier sowie Knossi in der SAT.1-Show um bis zu 400.000 Euro für das Publikum. Alle Infos zur Ausstrahlung.

Am dritten Adventssonntag, dem 13. Dezember 2026, bieten die Unterhaltungsshow und das Team von SAT.1 dem Fernsehpublikum ein besonders attraktives Gewinnangebot. Die Promi-Ausgabe der Gameshow "Deal or No Deal - Das Promi-Spezial" steht im Zeichen der Solidarität, da sämtliche erzielten Gewinne direkt an die Zuschauer als Geldprämie verteilt werden.

Star-Kandidaten streiten um Publikums-Gewinne

Die Schauspielerinnen Annette Frier und ihre Schwester Caro Frier treten gemeinsam als Kandidatinnen an und versuchen ihr Glück in der beliebten Zocksendung. Als dritte prominente Spielerin wird der Twitch-Streamer Knossi erwartet, der bekanntlich für seine strategischen und oft unerwarteten Entscheidungen im Internet steht. Die vier Runden der Prime-Time-Sendung bieten die Chance auf bis zu 100.000 Euro pro Durchgang, was eine Summe von insgesamt 400.000 Euro für das Publikum bedeutet.

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Regelwerk und Ablauf der Gameshow

Die Mechanik der Show basiert auf dem Prinzip des Risikos und der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Auf der Bühne stehen 22 Koffer bereit, deren versteckte Inhalte zwischen einem Cent und 100.000 Euro variieren. Zu Beginn wählt jede oder jeder Kandidat einen eigenen Koffer aus. In den folgenden Runden werden nach und nach andere Koffer geöffnet, was die Spannbreite der möglichen Gewinne eingrenzt.

Der Moderator Jörg Pilawa führt durch das Format und bietet nach jeder Runde ein festes Geldangebot des fiktiven Bankers an. Dieser Vorschlag stellt einen sicheren Tausch für den gewählten Koffer dar. Nimmt der Kandidat das Angebot an, endet das Spiel sofort mit der Auszahlung dieser Summe. Lehnt er ab, geht das Zocken weiter, bis nur noch zwei Koffer übrig sind.

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Termine für Ausstrahlung und Aufzeichnung

Die spezielle Promi-Ausgabe wird am Sonntag, dem 13. Dezember 2026, um 20:15 Uhr auf dem Sender SAT.1 erstausgestrahlt. Parallel dazu ist die Sendung auch auf der Streaming-Plattform Joyn verfügbar. Für Fans, die live dabei sein möchten, findet die Aufzeichnung am 28. November 2026 in Köln statt. Interessenten können sich für eine Platzierung im Publikum über die offizielle Bewerbungsseite von myshow-talents bewerben.

Das Erfolgskonzept der Show setzt sich mit der regulären Spielstaffel fort. Ab dem Montag, dem 14. Dezember 2026, strahlt SAT.1 die neuen Folgen montags bis freitags um 19:00 Uhr aus. Auch diese Ausgaben können live oder in der Mediathek auf Joyn verfolgt werden. Die Produktion der Formate obliegt Banijay Productions Germany.