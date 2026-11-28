A24 zeigt mit Death of a Unicorn einen skurrilen Genremix. Jenna Ortega und Paul Rudd führen die Besetzung in einer Geschichte über Einhorn-Rache und pharmazeutische Machenschaften.

Der Film Death of a Unicorn von Regisseur Alex Scharfman verbindet Horror und Fantasy zu einem skurrilen Mix, den das Publikum sehen muss, um ihn vollständig zu begreifen. Die 24-jährige Jenna Ortega steht mit ihrer Rollenwahl klar für ungewöhnliche und skurrile Unterhaltung. In den Produktionen, an denen die Schauspielerin bislang mitgewirkt hat, ist es kaum vorstellbar, dass sie ihre Karriere als Disney-Kinderstar begonnen hat. Obwohl Ortega noch immer am stärksten mit ihrem Durchbruch in der Netflix-Serie Wednesday in Verbindung gebracht wird, hat sie sich ihren Ruf als Scream Queen konsequent erarbeitet. Dies geschah durch Auftritte in den Filmen Scream, Scream VI, The Babysitter: Killer Queen und X. Fast die Hälfte ihres gesamten Filmwerks besteht aus Horror- und Fantasy-Produktionen.

Handlung und Besetzung im pharmazeutischen Thriller

Im Mittelpunkt von Death of a Unicorn stehen Elliot und seine Tochter Riley. Elliot wird von Paul Rudd verkörpert, während Jenna Ortega die Rolle der Riley übernimmt. Beide befinden sich auf einer Reise aufs Land, um zum Anwesen von Odell Leopold zu gelangen. Leopold ist der Boss von Elliotts Pharmakonzern und wird von Richard E. Grant gespielt. Während der Fahrt überfahren sie versehentlich ein Tier, das ihnen plötzlich vor den Wagen läuft. Bei einer genaueren Betrachtung des toten Tieres stellt sich jedoch heraus, dass es sich um ein waschechtes Einhorn handelt. Diese Begegnung markiert den Beginn eines Events, das die scheinbar gewöhnliche Welt der Protagonisten grundlegend auf den Kopf stellt.

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Da es sich bei Death of a Unicorn um eine Produktion des Studios A24 handelt, kann das informierte Publikum davon ausgehen, dass es keine gewöhnliche Unterhaltung erwartet. A24 ist bekannt dafür, genreübergreifende Werke zu produzieren, die konventionelle Erwartungen an Struktur und Tonfall herausfordern. Die Besetzung des Films ist als sehr stark zu bewerten. Neben Paul Rudd und Jenna Ortega sind auch Will Poulter, Téa Leoni, Anthony Carrigan und Jessica Hynes in den Rollen zu sehen. Diese wilde Mischung aus verschiedenen Schauspielerpersönlichkeiten trägt dazu bei, den einzigartigen Charakter des Films zu unterstreichen.

Reaktionen auf die grausame und herrliche Inszenierung

Erste Reaktionen auf den Film beschreiben ihn als unterhaltsam, obwohl er mit einigen unvorhergesehenen Elementen aufwartet. Eine der positiven Stimmen lobt die großartige Besetzung angeführt von Paul Rudd und Jenna Ortega sowie die interessante Handlung. Allerdings wird auch angemerkt, dass der Film in einigen Szenen ziemlich grausam ist, womit viele Zuschauer nicht gerechnet hatten. Diese Unvorhersehbarkeit scheint Teil des Konzepts zu sein, das den Film von anderen Genre-Mischlingen abhebt und ihn zu einer besonderen Erfahrung macht. Der tonale Wechsel zwischen Komödie und Horror sorgt für eine intensive Kinobesuchererfahrung.

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Ein weiterer Zuschauer äußerte anfängliche Skepsis gegenüber dem Projekt, die jedoch schnell verflogen, sobald er den Film sah. Er beschreibt das Werk als einfach so herrlich und hebt die unterhaltsame Qualität hervor. Im Kontrast dazu findet ein dritter Betrachter den Film etwas flach in seiner Erzählstruktur. Dennoch bleibt festzustellen, dass die größte Freude bei diesem Rezensenten durch die Rache des Einhorns und dessen zerstörerische Kraft ausgelöst wurde, die alle Beteiligten pulverisiert. Diese unterschiedlichen Perspektiven zeigen, dass der Film bei seinen Zielpublikum eine klare, wenn auch gesplitterte, Wirkung erzielt.

Zukunftsausblick für Jenna Ortega und das Genre

Für Jenna Ortega markiert dieser Film einen weiteren wichtigen Schritt in ihrer Entwicklung als Schauspielerin. Sie beweist erneut ihre Vielseitigkeit und ihren Mut, sich in Nischenrollen und unkonventionellen Geschichten zu beweisen. Die Zusammenarbeit mit dem renommierten Studio A24 unterstreicht ihre Position als wichtige Figur im modernen Kino. Wer eine etwas andere Art von Unterhaltung sucht und aus dem Einerlei des Mainstream-Kinos ausbrechen will, sollte sich Death of a Unicorn auf jeden Fall ansehen. Der Film bietet eine Erfahrung, die man gesehen haben muss, um sie zu verstehen, und bleibt durch ihre skurrile Natur lange im Gedächtnis.

Die Kombination aus pharmazeutischem Hintergrund, familiären Dynamiken und übernatürlichen Elementen schafft ein Narrativ, das komplex und doch zugänglich bleibt. Alex Scharfman gelingt es mit seiner Regie, diese disparate Mischung zusammenzuführen und ein kohärentes, wenn auch wildes Ganzes zu schaffen. Das Publikum wird gefordert, sich auf das Ungewohnte einzulassen, wird aber mit einer visuell und erzählerisch herausragenden Produktion belohnt. Für Fans von Genre-Mischlingen und Darstellern wie Paul Rudd und Jenna Ortega ist dies ein unverzichtbarer Titel auf der Empfehlungsliste.