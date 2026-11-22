Jenna Ortega und Paul Rudd stehen in der skurrilen Horror-Fantasy Death of a Unicorn vor der Kamera, die auf Prime Video zu sehen ist.

Die Horror-Fantasy Death of a Unicorn mit Jenna Ortega und Paul Rudd ist ab sofort auf Prime Video verfügbar und zählt aktuell zu den Titeln, die in den Streaming-Charts des Dienstes weit oben stehen. Der Film verbindet Horror, Fantasy und schwarzen Humor zu einem Genremix, der bewusst aus dem gewohnten Programm ausbricht.

Regie führt Alex Scharfman. Die Produktion stammt vom Studio A24, das für ungewöhnliche Genrefilme bekannt ist. Wer den Namen des Studios kennt, weiß nach Angaben der Vorlage bereits, dass er keine gewöhnliche Unterhaltung erwarten darf.

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Die Handlung um ein überfahrenes Einhorn

Die Handlung beginnt mit einer Fahrt aufs Land. Elliot, gespielt von Paul Rudd, und seine Tochter Riley, verkörpert von Jenna Ortega, sind auf dem Weg zum Anwesen von Odell Leopold, dem Chef eines Pharmakonzerns. Die Rolle des Odell Leopold übernimmt Richard E. Grant.

Unterwegs überfahren Elliot und Riley versehentlich ein Tier, das ihnen vor den Wagen läuft. Bei näherer Betrachtung entpuppt es sich als echtes Einhorn. Aus diesem Zufall entwickelt sich die eigentliche Geschichte des Films, in der die Figuren mit den Folgen ihres Unfalls konfrontiert werden.

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Die Vorlage beschreibt den Film als Mischung aus skurriler Fantasy und blutigem Horror. Genau diese Kombination macht laut den zitierten Reaktionen einen Teil seines Reizes aus.

Stimmen zum Genremix von Jenna Ortega

Die Stimmen zum Film fallen gemischt, aber überwiegend unterhaltsam aus. Ein Zuschauer schreibt, Death of a Unicorn sei ein unterhaltsamer Film mit großartiger Besetzung rund um Paul Rudd und Jenna Ortega sowie einer interessanten Handlung. Gleichzeitig seien einige Szenen ziemlich grausam, was er so nicht erwartet habe.

Eine weitere Stimme berichtet, zunächst skeptisch gewesen zu sein. Nach dem Ansehen des Films sei die Person jedoch begeistert gewesen. Eine dritte Reaktion hält den Film für etwas flach, nennt aber die Rache des Einhorns und die Art, wie es alle Figuren pulverisiert, als größte Freude.

Diese unterschiedlichen Urteile zeigen, dass der Film nicht jeden Geschmack trifft. Wer Wert auf eine ruhige, realistische Handlung legt, dürfte mit dem Mix aus Gewalt und Fantasy weniger anfangen als Zuschauer, die grelle Genreelemente schätzen.

Jenna Ortegas Weg zur Scream Queen

Jenna Ortega ist mit 24 Jahren bereits eine der bekanntesten Darstellerinnen ihrer Generation im Horror- und Fantasybereich. Ihre Karriere begann als Disney-Kinderstar, bevor sie sich deutlich vom Kinderprogramm entfernte.

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Ihren größten Durchbruch erreichte sie mit der Netflix-Serie Wednesday. Ihren Ruf als Scream Queen erarbeitete sie sich zusätzlich mit Auftritten in Scream, Scream VI, The Babysitter: Killer Queen und X. Laut Vorlage bestehen fast die Hälfte aller ihrer Produktionen aus Horror- und Fantasy-Filmen und Serien.

Mit Death of a Unicorn kombiniert Ortega diese beiden Genres erneut in einem Projekt. Der Film zeigt damit, wie konsequent sich die Schauspielerin auf ungewöhnliche Stoffe konzentriert.

Besetzung und Verfügbarkeit auf Prime Video

Neben Paul Rudd, Jenna Ortega und Richard E. Grant sind Will Poulter, Téa Leoni, Anthony Carrigan und Jessica Hynes im Film zu sehen. Die Besetzung ist laut Vorlage ziemlich gut gewählt, um den wilden Genremix zu tragen.

Der Film ist über Prime Video abrufbar, wo er aktuell in den Streaming-Charts auftaucht. Für Zuschauer, die aus dem gewohnten Einerlei ausbrechen möchten, ist Death of a Unicorn nach Einschätzung der Vorlage einen Blick wert.